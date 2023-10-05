SON DAKİKA | Teröristlere 'sınır ötesi' darbesi! SİHA'larla vuruldu, dumanlar Nusaybin'den görülüyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda dün gerçekleşen 'sürpriz' güvenlik zirvesi sonrası Suriye sınırında bugün yaşanan hareketlilik dikkat çekti. SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kenti ve Kahtani bölgesinde terör örgütü YPG bölgelerini vurdu.

DUMANLAR NUSAYBİN'DEN GÖRÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre; Kamışlı kentinden dumanlar yükselirken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

BİR DARBE DE HASEKE'DE

Reuters da Haseke kentinde teröristlere ait bir aracın SİHA'lar tarafından vurulduğunu duyurdu.

'SİHA DÜŞTÜ' İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Haseke'de düşürülen SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığı bildirildi.

'GÜVENLİK ZİRVESİ' DİKKAT ÇEKTİ

Dün Milli Savunma Bakanlığı'nda sürpriz bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilmişti. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katılırken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı.

MSB, 'MEŞRU HEDEFİMİZ' DEDİ, 3. ÜLKELERİ UYARDI

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada "PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı. Üçüncü ülkelere meşru hedeflerden 'uzak durun' çağrısı yapılırken, "Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir." denildi.



