SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? AA ve ANKA verilerine göre sandıkların %90'u açıldı...

SON DAKİKA: Türkiye, seçim heyecanına kilitlendi! Milyonların beklediği seçim sonuçları geldi! Cumhurbaşkanlığı yarışı merak ediliyordu. Gelen sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'den gelen seçim sonuçları haberimizde...
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı.
Anadolu Ajansı'ndan gelen sonuçlara göre sandıkların yüzde 93.02'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.67 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.59; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.29 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların oy oranları da belli oldu. Gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.96, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.85 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 35.72 ile önde; CHP ise yüzde 24.91 ile 2. sırada yer aldı..
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Anka'dan gelen sonuçlara göre ise cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 97.89'u açıldı.
Açılan sandıklara göre;
Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.23
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45.05
Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 5.30
Muharrem İnce yüzde 0.42
Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan kaldı. Öte yandan bugünkü seçimlerde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullandı.