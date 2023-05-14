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  4. SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? AA ve ANKA verilerine göre sandıkların %90'u açıldı...

SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? AA ve ANKA verilerine göre sandıkların %90'u açıldı...

14.05.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim sonuçları... Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti, yaklaşık 64 milyon vatandaşın oylarını kullanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy sayımının başlamasıyla beraber merak edilen veriler açıklandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili bilgiler de geldi... Anadolu Ajansı ve Anka'dan gelen son verilere göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu önde? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? AA ve ANKA verilerine göre sandıkların %90'u açıldı...

SON DAKİKA: Türkiye, seçim heyecanına kilitlendi! Milyonların beklediği seçim sonuçları geldi! Cumhurbaşkanlığı yarışı merak ediliyordu. Gelen sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'den gelen seçim sonuçları haberimizde...

SON DAKİKA: GÖZLER SEÇİM SONUÇLARINDA! VERİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı.

adaylar

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU?

Anadolu Ajansı'ndan gelen sonuçlara göre sandıkların yüzde 93.02'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.67 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.59; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.29 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların oy oranları da belli oldu. Gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.96, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.85 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 35.72 ile önde; CHP ise yüzde 24.91 ile 2. sırada yer aldı..

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

ANKA VERİLERİNE ERDOĞAN YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Anka'dan gelen sonuçlara göre ise cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 97.89'u açıldı.

Açılan sandıklara göre;

  • Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.23

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45.05

  • Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 5.30

  • Muharrem İnce yüzde 0.42

  • Sandıkların yüzde 96.98'inin açıldığı milletvekili seçimlerindeki sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50.01, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37.10 olarak açıklandı.

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

3 ADAYLI SEÇİM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan kaldı. Öte yandan bugünkü seçimlerde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullandı.

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