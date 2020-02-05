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  4. Son dakika! Van'da bir çığ faciası daha

Son dakika! Van'da bir çığ faciası daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Son dakika! Van'da bir çığ faciası daha

Vali Bilmez yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüş, çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise gece verilen aranın ardından bu sabah tekrar başlamıştı.

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Son dakika Van çığ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2020 resmen girdi. Bariz belli oluyor. Van a geçmiş olsun.
Allah yardımcıları olsun......
Senenin 9 ayı yolları kapalı Bahçesaray geçmiş olsun , ölenlere Allahtan rahmet geride kalanlara Sabırlar dilerim yazın ortasında bile ekiplerin uzun mücadelesi sonucu anca yolları açılan çilekeş Bahçesaray.
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