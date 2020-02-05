Son dakika! Van'da bir çığ faciası daha

Vali Bilmez yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüş, çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise gece verilen aranın ardından bu sabah tekrar başlamıştı.

