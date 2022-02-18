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Son dakika: Yerli koroanvirüs aşısı Turkovac'ta önemli gelişme! 16-18 yaş aralığına uygulanmaya başlandı

18.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yerli koronavirüs aşısı Turkovac,16-18 yaş grubunda uygulanmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün başlayan uygulamayla ilgili konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, 500 gönüllüye yapılacak Turkovac aşısının ergenler üzerindeki etkisinin oraya çıkacağını söyledi. Sonuçların iyi olacağından büyük umutlu olan Kara, "Yeterli sayıya ulaşınca da sonuçlarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

Son dakika: Yerli koroanvirüs aşısı Turkovac'ta önemli gelişme! 16-18 yaş aralığına uygulanmaya başlandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac, 16-18 yaş grubunda uygulanmasına başlandı. 500 gönüllüyle Ankara Şehir Hastanesi'nde başlatılan uygulamaya kronik rahatsızlığı bulunmayan 16-18 yaş grubundaki gönüllüler katılabilecek. Çalışma kapsamında gönüllülerin bir kısmına Turkovac, bir kısmına CoronaVac aşısı uygulanacak. Ankara Şehir Hastanesi'nde pilot olarak başlayan uygulamanın gelecek hafta Ankara ile birlikte toplam 14 şehirdeki sağlık merkezlerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

PROF. DR. ATEŞ KARA: 500 GÖNÜLLÜ OLACAK

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac Aşılama Ergen Çalışması Sorumlusu Prof. Dr. Aslınur Parlakay, Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel çalışmanın başlaması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, çalışma grubunun çocuklar olması nedeniyle temkinli hareket edildiğini kaydederek, "16-18 yaş arası 500 gönüllü çalışma grubuna dahil edilecek. Gönüllülerin daha önce aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Çalışma gereği gönüllülerin bir kısmına CoronaVac, bir kısmına Turkovac aşısı yapılacak ve Turkovac'ın ergenler üzerindeki etkinliği ortaya çıkacak. Sonuçların iyi olacağını ve bu aşının iyi koruyacağını ümit ediyoruz. Belirlenen sayıda gönüllüye ulaşılıp, aşılama yapılınca bir alt yaş grubuna inilecek. Turkovac olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu anda yok. Turkovac'ta hatırlatma dozunda elde ettiğimiz antikor yanıtları çok yüksek. Anketlerde geri dönüş oranı mükemmel" dedi.

PARLAKAY: ÇOCUKLARIMIZ TURKOVAC İLE KORUNACAK'

Prof. Dr. Aslınur Parlakay ise bugün 16-18 yaş grubunda çalışmayı başlattıklarını belirterek, "İlerleyen dönemlerde güvenlik değerlendirmesi ile bu kapsamın genişletilmesi planlanabilir. Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi pek çok şehirde isteyen gönüllülerimizin katılabileceği merkezlerimiz olacak. İsteyenler de detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek. İyi bir yanıt vereceğini ve çocuklarımızın Turkovac aşımızla güzel bir şekilde korunacağını ümit ediyoruz. Yeterli sayıya ulaşınca da sonuçlarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

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ŞENEL: ALGIYI KIRMAMIZ LAZIM

Prof. Dr. Emrah Şenel de hastalığın çocuklarda hafif geçtiğine dair verilerin doğru olduğunu; ancak aşı olmayan çocuklarda yoğun bakıma yatan hastalar olduğunu söyledi. Şenel, "Algıyı kırmamız lazım. Çocuklar da risk altında; bunu herkesin anlaması lazım. Bütün halkımızı, çocuklarını hastanemize bekliyoruz" dedi.
Doç. Dr. İhsan Ateş de 1 hafta sonra da gebeler üzerinde Turkovac çalışmasının başlayacağını belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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