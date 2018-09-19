Yine Rus jeti düştü!

.Rusya Savunma Bakanlığı, Nijnıy Nogvorod bölgesinde ormanlık alana Mig-31 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

PİLOTLAR UÇAKTAN ATLAMAYI BAŞARDI

İlk gelen bilgilere göre pilotlar uçak yere çakılmadan uçaktan atlamayı başardı.

DÜŞMEDEN ÖNCE ALEV ALDI

Uçağın hava üssünden ayrıldıktan hemen sonra, üssün 17 kilometre uzağına düştüğü belirtildi. Jetin düşmeden önce alev aldığı ilk gelen bilgiler arasında.

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin net olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri arasından Sputnik'e konuşan bir kaynak, uçağın Kulebaki yerleşim birimi yakınlarında düştüğünü, uçağın düştükten sonra patlayıp tamamen yandığını söyledi.

DÜN NE OLMUŞTU?

Salı günün ilk saatlerinde Akdeniz'de içinde 15 asker bulunan İl-20 Rus askeri uçağı düşürülmüştü. Rusya uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü ancak İsrail'e ait F-16 savaş uçağı tarafından Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullanılırken hedef alındığı belirtilmişti.



