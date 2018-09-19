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Yine Rus jeti düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Russia Today'in son dakika koduyla duyurduğu habere göre Rusya'da bir Rus jetinin düştüğü belirtildi. Açıklamaya göre, uçaktaki iki pilot paraşütle atladı.

Yine Rus jeti düştü!

.Rusya Savunma Bakanlığı, Nijnıy Nogvorod bölgesinde ormanlık alana Mig-31 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

PİLOTLAR UÇAKTAN ATLAMAYI BAŞARDI

İlk gelen bilgilere göre pilotlar uçak yere çakılmadan uçaktan atlamayı başardı.

DÜŞMEDEN ÖNCE ALEV ALDI

Uçağın hava üssünden ayrıldıktan hemen sonra, üssün 17 kilometre uzağına düştüğü belirtildi. Jetin düşmeden önce alev aldığı ilk gelen bilgiler arasında.

rus ucagi

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin net olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri arasından Sputnik'e konuşan bir kaynak, uçağın Kulebaki yerleşim birimi yakınlarında düştüğünü, uçağın düştükten sonra patlayıp tamamen yandığını söyledi.

DÜN NE OLMUŞTU?

Salı günün ilk saatlerinde Akdeniz'de içinde 15 asker bulunan İl-20 Rus askeri uçağı düşürülmüştü. Rusya uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü ancak İsrail'e ait F-16 savaş uçağı tarafından Suriye savunma sisteminden kaçmak için kalkan olarak kullanılırken hedef alındığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Jet Rusya savaş uçağı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
şyle çarptırma haberlerden bıkmadınozmı
bu gidişle Rusya'nın uçağı kalmayacak sahada tankla mücadele edecek
ABD Rusya ile dalga geçiyor
savaş çok yakın...
alma rusun jetini düşer aheste aheste...geçmiş olsun russia
Arada Rusya’yı harcayacaklar id dalaşı yapıyor bunlar.
Uçak Rusya'da düşmüş, Suriye gibi lanse ediyorsunuz. Yakışıksız haber sistemi.
SAVAŞ ÇOK YAKIN RUSYA ABD Yİ YOK EDECEĞE BENZİYOR
PUTİN BU HIRSLA GİDİP İSRAİLİ HARİTADAN SİLSİN DE SİZ SEYREDİN. FİLİSTİNLİLER BAYRAM EDECEK İNŞEALLAH.
rus ordusu teknik bakımdan dökülüyor. bence kağıttan kaplan.
Mynet haberci arkadaş, haberin başlığındaki diliniz insanlara tekrar Suriye'de Rusya'nın uçağının düşürüldüğü algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Haberin detayında ise adamların kendi topraklarında uçağın yanarak düştüğünü yazıyorsunuz. Bu kadar aciz bir habercilik olamaz.
Uçmadan önce 70'lik vodkanın dibini görüp uçuyorlar herhalde kullanamıyorsanız bırakın kardeşim. ver bizim pilotlara bak nasıl anasını belliyor.
BU RUSLAR MAL MI ABİCİM HER GÜN UÇAKLARI DÜŞÜYO :D RUSYAYI ORTADA MAYMUN ETTİLER VAR YA. RUSYA DA TIRIVIRIYMIŞ ..
SAVAŞ BAŞLADI
NORMAL..BU UÇAKLAR SSCB ZAMANINDA GORBAÇOV ZAMANINDA ÜRETİLEN UÇAKLAR, KOMİNİZMDEN SONRA RUSYA HER ANLAMDA GERİ KALDI. KOMİNİZM VE SOSYALİZM RUSYAYA YENİDEN GELMELİDİR.
deneme
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