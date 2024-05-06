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Son dakika | YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı: Bu belediyelerde seçimler yenilenecek

06.05.2024 15:37
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Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre bazı seçimlerin yenileneceği belediyeler ve bu belediyelerdeki yeni seçim tarihi belli oldu.

Son dakika | YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı: Bu belediyelerde seçimler yenilenecek

Son dakika: Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

SEÇİM BU BELEDİYELERDE YENİLENECEK

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK, bugün itibarıyla kesin seçim sonuçlarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre;

  • Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan, Aksaray’ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

İŞTE KATILIM ORANLARI

  • Büyükşehir belediye başkanlık seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşti.

  • Büyükşehir Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %67.34 Diyarbakır

  • İl Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %59.63 Bingöl

  • Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %59.76 Diyarbakır/Bağlar

  • 51 il belediye başkanlığından AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, YRP 1, DEM Parti 7, CHP 21, MHP 8 belediye başkanlığı kazandı.

  • 919 ilçede 346 AK Parti, 22 İYİ Parti, 1 SOL Parti, 13 BBP, 1 DSP, 37 YRP, 57 DEM Parti, 314 CHP, 2 DP, 114 MHP, 1 TİP, 1 DEVA, 1 Saadet Partisi, 9 da bağımsız aday seçimleri kazandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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