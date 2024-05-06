Son dakika | YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı: Bu belediyelerde seçimler yenilenecek

Son dakika: Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.
1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK, bugün itibarıyla kesin seçim sonuçlarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre;
Büyükşehir belediye başkanlık seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşti.
Büyükşehir Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %67.34 Diyarbakır
İl Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %59.63 Bingöl
Belediye başkanlıklarında en düşük katılım: %59.76 Diyarbakır/Bağlar
51 il belediye başkanlığından AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, YRP 1, DEM Parti 7, CHP 21, MHP 8 belediye başkanlığı kazandı.