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  4. Son dakika! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Son dakika! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

Son dakika! YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. Akkaya, 2023'e kadar görev yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görev devri sonrası YSK eski Başkanı Sadi Güven ile YSK Başkanı Muharrem Akkaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski YSK Başkanı Güven, ''Bakanlıklara yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum'' dedi.

Yeni başkan Akkaya ise, ''Seçim süreci yaşadık. Bugün itibariyle eski arkadaşlarımızın görev süresi sona erdi yenileri başladı. Bu önemli ve onurlu bir görev. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak isterim. Seçim süresi başladığında ne gerekiyorsa yaparız'' diye konuştu.

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YSK muharrem akkaya

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