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  4. Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

15.12.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazılı açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" dedi.

İletişim Başkan Fahrettin Altun tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Kurul üyeleri, “eğitim-öğretim” ve “aile kurumu” başlıkları altında istişarelerde bulunmuş; ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ederek, çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız badireleri sapasağlam atlatabilmemizde güçlü aile yapımızın çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekmiş; aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını ifade etmiştir.

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