Son dakika: Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı.

Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda açılır.

Meslek Yüksek Okullarının öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacak.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilecek için sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını aşmamak gerekir.

Açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri ve her dönem başında kayıtları yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir.

Üniversite Disiplin yönetmenliğine yönelik değişiklikler öngörülüyor.

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme yapılacak.

Vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15’i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek.