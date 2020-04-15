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  4. Son dakika: Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi. Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı.

Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda açılır.

Meslek Yüksek Okullarının öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacak.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilecek için sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını aşmamak gerekir.

Açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri ve her dönem başında kayıtları yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir.

Üniversite Disiplin yönetmenliğine yönelik değişiklikler öngörülüyor.

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme yapılacak.

Vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15’i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek.

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkânı sağlanacak.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi yeniden belirleniyor.
Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücret, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsallerinden daha düşük olamayacak.

ÖĞRETMENLERİN 2 AYLIK İZNİ KISALTILABİLECEK, 1 AYDAN AZ OLAMAYACAK

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Tüm parti gruplarının ortak önerisiyle getirilen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda cezalar yüzde 50 oranında arttırılacak ve şiddete başvuranlara hapis cezası öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi Yaz Tatili

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
Birazda öğretmenler feragat etsin. 2 ay 3 ay tatilmi olur.
Cahilsiniz hem de çok
şimdi de tatilde gibiler ama maaşları yatıyor bildiğim kadarıyla. 1 öğretmenimiz dışında kimse fedakarlık yapip çocukları sormadı. Yazın bari ders yapsınlar.
cahil cahil konuşma 3 ay tatil falan yok 1 saat sınıfa gir bakayım öğretmenlerle uğraşma teröristlerle fırsatçılarla uğraş
bir bitmediniz öğretmenler çok memnun sanki bu durumdan , bütün işlerimiz yarım kaldı
@mekanin_sahibi_1985 Kesinlikle katılıyorum. Milletin öğretmenlerle derdi nedir anlayabilmiş değilim. Daha öğretmenin ne kadar izni vardır ve bu izni neden verirler hiçbir fikirleri yok fakat yorum yapmaktan da geri kalmıyorlar.
sende eğitim fakültesi okusaydin sende feragat edeydin
az daha oku öğretmen ol bence
yılın 10 ayı çalıştıkları için 2 ay tatil yapıyorlar.senin gibi 12 ay boyunca yatmaya çalışmıyoruz
@mekanin_sahibi_1985 işine gelmedi galiba hocam
iyi olur. öğretmenlerden hiç birşey görmüyoruz şu an. Ne arıyor ne soruyorlar.
Ardasli ben bir öğretmenim ve hergun 6 ders uzaktan eğitim yapıyorum. Ve okulumuzda orta okul dahil uzaktan eğitim yapılıyor. Evimin içi bildiğin sınıf ortamı. Bence sizin öğretmenini de problem var. Çünkü çevremdeki tüm öğretmenler bu şekilde eğitim veriyor. Yada ilgisiz velilerin bulunduğu bir sınıf olabilir
nasıl yani 11 12 yaşındaki çocuklar yazın okula gidecekmi? salgın azalmadı aksine her geçen gün büyüyor. hadi Haziran'da bitti salgın diyelim. kim temmuzda okula yollar. salgının şıp diye bittiği ne malum. belki bir mikrop okulda çıkar sınıflar 35 kişi. konuyu anlayan bana anlatabilir mi kısaca.ipk ve orta öğretim okuyacakmi?
kardes bu sadece tasari. dediklerin olursa zaten gereken yapilir. ama cocuklar zorluk gorecek hayata hazirlanacak. kar yagdi tatil yagmur var tatil hava sicak tatil...ama bunlar hayatin ta kendisi.
Olur da Ağustosta ciddi bir düşüş aşı ilaç vs oldu diyelim mevcut yönetmelik bakanlığın elini kolunu bağlamasın diye alınmış bir kârar
Yök diyor murat bey üniversiteler için geçerli şuan sadece
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