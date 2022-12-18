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SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

18.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler bilgisi araştırılıyor. Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün Kandilli Rasathanesi tarafından, Antalya Manavgat'ta deprem olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Peki 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

14 Aralık'ta ise Malatya Ormanıcı'da 23.53 sıralarında 3.2 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde deprem oldu. Geçtiğimiz gün Antalya Manavgat'ta 20.17 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de bugün, 09.15 sıralarında 3.0 büyüklüğünde, 89.4 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini aktardı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD Ege Denizi'nde 08.01 sıralarında deprem olduğunu paylaştı. Depremin derinliği 11.42 km olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler


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deprem kandilli rasathanesi afad

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