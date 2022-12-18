SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

14 Aralık'ta ise Malatya Ormanıcı'da 23.53 sıralarında 3.2 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde deprem oldu. Geçtiğimiz gün Antalya Manavgat'ta 20.17 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki 18 Aralık nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de bugün, 09.15 sıralarında 3.0 büyüklüğünde, 89.4 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini aktardı.

AFAD Ege Denizi'nde 08.01 sıralarında deprem olduğunu paylaştı. Depremin derinliği 11.42 km olarak ölçüldü.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...



