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  4. Son koronavirüs vakası sonrası gözler Umre'den dönecek vatandaşlarda! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş çağrı

Son koronavirüs vakası sonrası gözler Umre'den dönecek vatandaşlarda! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 01:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son koronavirüs vakasının Umre'den dönen bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından gözler Umre'den dönecek 5 bin 300 kişiye çevrildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Umre'den dönecek vatandaşlara seslenerek, "Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden çıkmamalarını hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Son koronavirüs vakası sonrası gözler Umre'den dönecek vatandaşlarda! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı. (AA)


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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş umre koronavirüs

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