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Son seçim anketi ezberleri bozdu! AK Parti ve CHP derken Meral Akşener'den büyük sürpriz

17.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği anket firmaları da seçim sonuçları için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ORC Araştırma, 8-13 Şubat tarihleri arasında 41 ilde yaptığı çalışmayı paylaştı. Bu araştırmaya göre AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 6'ya düştü. Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin oylarında sürpriz var.

Son seçim anketi ezberleri bozdu! AK Parti ve CHP derken Meral Akşener'den büyük sürpriz

Partilerin oy oranları ve seçim anketleri hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketine göre Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ciddi şekilde arttı. Yüzde 15 bandını geçen İYİ Parti'yi yüzde 9.4 ile MHP takip ediyor. İşte AK Parti ve CHP'nin oy oranları...

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AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE KAÇ?

ORC Araştırma 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu 51 ilde 5.130 kişiye sordu. Buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 30 olduğu ifade edildi. ORC'ye göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'da kaldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.1 olarak açıklandı. ORC'ye göre iki parti arasındaki oy farkı yüzde 6 bandında seyretti.

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İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ATAK! MERAL AKŞENER...

Son seçim anketine göre İYİ Parti'nin oy oranında ciddi bir yükseliş söz konusu. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı son ankete göre yüzde 15.1 oldu.

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MHP'NİN OYLARI YÜZDE 9.4'TE KALDI

Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oy oranının ise yüzde 9.4 olduğu ifade edildi. HDP'nin oy oranı ise yüzde 8.1 olarak açıklandı. Yine ORC'nin son seçim anketine göre Gelecek Partisi, yüzde 4.2 oy aldı.

DEVA'nın oy oranı yüzde 2.6, Saadet Partisinin oy oranı yüzde 1.5, TDP'nin oy oranı 1.4, Memleket Partisinin oy oranı ise yüzde 1 olarak ifade edildi.


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