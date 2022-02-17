Son seçim anketi ezberleri bozdu! AK Parti ve CHP derken Meral Akşener'den büyük sürpriz

Partilerin oy oranları ve seçim anketleri hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketine göre Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ciddi şekilde arttı. Yüzde 15 bandını geçen İYİ Parti'yi yüzde 9.4 ile MHP takip ediyor. İşte AK Parti ve CHP'nin oy oranları...

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE KAÇ?

ORC Araştırma 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu 51 ilde 5.130 kişiye sordu. Buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 30 olduğu ifade edildi. ORC'ye göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'da kaldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.1 olarak açıklandı. ORC'ye göre iki parti arasındaki oy farkı yüzde 6 bandında seyretti.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ATAK! MERAL AKŞENER...

Son seçim anketine göre İYİ Parti'nin oy oranında ciddi bir yükseliş söz konusu. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı son ankete göre yüzde 15.1 oldu.

MHP'NİN OYLARI YÜZDE 9.4'TE KALDI

Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oy oranının ise yüzde 9.4 olduğu ifade edildi. HDP'nin oy oranı ise yüzde 8.1 olarak açıklandı. Yine ORC'nin son seçim anketine göre Gelecek Partisi, yüzde 4.2 oy aldı.

DEVA'nın oy oranı yüzde 2.6, Saadet Partisinin oy oranı yüzde 1.5, TDP'nin oy oranı 1.4, Memleket Partisinin oy oranı ise yüzde 1 olarak ifade edildi.

ORC / ŞUBAT 2022



"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"



•AKPARTİ:%30,0

•CHP:%24,1

•İYİ PARTİ:%15,1

•MHP:%9,4

•HDP:%8,1

•GELECEK:%4,2

•DEVA:%2,6

•SP:%1,5

•TDP:%1,4

•MEMLEKET PARTİSİ:%1,0

•YENİDEN REFAH:%0,9

•BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:%0,9

•DEMOKRAT PARTİ:%0,5

•DİĞER:%0,3 pic.twitter.com/GEXMI3U62a — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 16, 2022



