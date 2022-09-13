Son zamanların en beğenilen ve tercih edilen mutfak ürünlerinden 2'si 1 arada yağdanlıklar

Sofralarda mutlaka bulunması gereken, çok beğenilen 2'si 1 arada yağdanlıklara sahip olmak isterseniz;

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Mutfaklarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri, yağdanlıklar. Her evde mutlaka olması gereken mutfağın demirbaşlarından... Tekli ya da ikili, farklı ebatlarda ve tasarımlarda birçok farklı modeli bulunan bu ürünler içinde, yağlık ve sirkeliğin bir arada olduğu tasarımlar en beğenilenler arasında yer alıyor. Yağ ve sirkeyi aynı şişeye doldurabilmenizi sağlayan, cam ve porselen malzemeden tasarlanan 2'si 1 arada yağdanlıklar, küçük mutfağa sahip olanlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İçine koyduğunuz yağın ve sirkenin ne kadar kaldığını görebilmenizi de sağlayan bu şeffaf yağdanlıklar, tasarımı dolayısıyla mutfakta estetik bir görünüm sunuyor.

Sofralarda mutlaka olması gereken, çok beğenilen 2'si 1 arada yağdanlıklara sahip olmak isterseniz;

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