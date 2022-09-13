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Son zamanların en beğenilen ve tercih edilen mutfak ürünlerinden 2'si 1 arada yağdanlıklar

13.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla yaşamınıza altın dokunuş yapacak bir ürünle karşınızdayız: Son zamanların en beğenilen ve tercih edilen mutfak ürünlerinden biri olan 2'si 1 arada yağdanlıklar. Sofralarda mutlaka bulunması gereken bu yağdanlıkları yakından tanımak için gelin detaylara geçelim.

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Mutfaklarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri, yağdanlıklar. Her evde mutlaka olması gereken mutfağın demirbaşlarından... Tekli ya da ikili, farklı ebatlarda ve tasarımlarda birçok farklı modeli bulunan bu ürünler içinde, yağlık ve sirkeliğin bir arada olduğu tasarımlar en beğenilenler arasında yer alıyor. Yağ ve sirkeyi aynı şişeye doldurabilmenizi sağlayan, cam ve porselen malzemeden tasarlanan 2'si 1 arada yağdanlıklar, küçük mutfağa sahip olanlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İçine koyduğunuz yağın ve sirkenin ne kadar kaldığını görebilmenizi de sağlayan bu şeffaf yağdanlıklar, tasarımı dolayısıyla mutfakta estetik bir görünüm sunuyor.

Sofralarda mutlaka olması gereken, çok beğenilen 2'si 1 arada yağdanlıklara sahip olmak isterseniz;

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cam şişe yağ yağdanlık zeytinyağı şişeleri
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