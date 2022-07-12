Son zamanların yıldız influencerı Şeyda Erdoğan'ın tarzını beğenenler için alternatif pantolon modelleri

Wide leg model jeanlerden kargo cepli pantolonlara kadar oluşturduğu birbirinden şık kombinleriyle kendine hayran bırakan Şeyda Erdoğan, her kombin postuyla takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarıyor. Sade croplarıyla sokak tarzını yansıtırken kumaş pantolonları ve blazer ceketleriyle ofis şıklığını âdeta günlük hayata taşıyor. Tercihini genellikle fiziğini daha çekici kılan yüksek bel pantolonlardan yana kullanan Şeyda Erdoğan'ın pantolonlarına alternatif ürün arıyorsanız doğru adrestesiniz. Gelin, Erdoğan'ın stilini yakalamanıza yardım edecek pantolon modellerine birlikte göz atalım.

1. Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, DeFacto X1137AZ Jean Pantolon

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Günlük hayatınızda kot pantolonlardan vazgeçemiyorsanız DeFacto X1137AZ Jean Pantolon tam size göre. Güncel modaya uygun farklı tasarımdaki cep dikişleriyle ayrı bir hava yaratan pantolon, straight kesimiyle de bacak boyunuzun daha uzun gözükmesine yardımcı oluyor. Koyu kot rengiyle hem yaz hem kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünün metal düğmesi ise bütün bir görüntü oluşturarak sokak tarzını en iyi şekilde yansıtmanızı sağlıyor. Pantolonu beyaz basic crop ve beyaz spor ayakkabılarınızla da kombinlediniz mi, bu iş tamam! Şeyda Erdoğan'ın da tercihi olan bu tarz pantolonları giymeyi seviyorsanız model için mutlaka dolabınızda yer açmalısınız.

2. Sokakların en iddialı kombinini Trendyolmilla X Zeynep Tosun Ekru Kargo Cep Detaylı Jeans'le yaratabilirsiniz

Rengi, tasarımı, duruşuyla kendinizi bakmaktan alıkoyamayacağınız bir pantolon önerisiyle geldik: Trendyolmilla X Zeynep Tosun Ekru Kargo Cep Detaylı Jeans. Zeynep Tosun imzalı model sayesinde tarzınızı en mükemmel hâliyle ortaya koyabilir, ürünü gündüz ve gece fark etmeksizin her ortam için rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda pantolonun paça kısmında bulunan kemerini havalı bir görünüm yaratmak için bağlayarak da kullanabilirsiniz. Ekru renkli, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak jean; her iki yanda bulunan cep detaylarıyla da 2022 modasına ayak uyduruyor. Konfor alanınızın dışına çıkmak için mükemmel bir seçim, bizden söylemesi.

3. HOLLY LOLLY Yüksek Bel Bağlama Detaylı Esnek Beatrice Pantolon'la ister klasik ister spor stillere imza atabilirsiniz

Hem modern hem spor kombinlerinizi bir ürünle farklılaştırmak istiyorsanız HOLLY LOLLY Yüksek Bel Bağlama Detaylı Esnek Beatrice Pantolon'u kesinlikle tercih etmelisiniz. Geçtiğimiz sezonlarda tayt formlarıyla karşımıza çıkan bel bağlama detaylı pantolonlar, bu yaz trendlerinde de ilk sıralara girmeyi başarıyor. Havalı tarzıyla takipçilerinde ilgi uyandıran ünlü influencer Şeyda Erdoğan'ın da dolabını süsleyen modelin hareketli kombin isteyenler için iki farklı rengi daha bulunuyor. Polyester kumaşıyla daha da şık hâle gelen pantolonun yüksek bel boyu ve İspanyol paçasıyla fiziğinizle harika bir uyum yakalayacağından hiç şüpheniz olmasın.

4. Son zamanların gözdesi Mai Collection Masculine Kemer Detay Gri Pantolon

Stil sahibi kadınların çoktan radarına takılan ve son zamanların popüler modelleri arasına giren içe katlanır kemer detaylı kumaş pantolonlar, görüntüsüyle maskülen ruhu yansıtıyor. Ultra yüksek bel kalıbıyla vücudunuza oturan ürün, ince kumaşıyla yaz aylarının bunaltıcı sıcakları için oldukça kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Zeytin yeşili, pembe, gri ve siyah olarak dört farklı renk seçeneğine sahip pantolonu akşam davetlerinde havalı ve zarif duruşunuzu tamamlayacak blazer ceketlerinizle kullanabilir, gündüz ise crop top veya tişörtlerinizle taçlandırarak klasik spor bir hâle getirebilirsiniz.

5. Çapraz düğme detayıyla modern kombinlerin tamamlayıcısı, Mor Butik Gri Palazzo Pantolon

Birbirinden şık tasarımdaki pantolonları gardırobundan eksik etmeyenler arasındaysanız Mor Butik Gri Palazzo Pantolon'a da dolabınızda ufak bir yer açsanız, hiç fena olmaz. Her sezonun favorisi aşağıya doğru kesimi bollaşan palazzo pantolonlar, modern ve farklı duruşlarıyla birçok tarza uyum sağlıyor. Yedi farklı rengiyle palazzo sevenleri memnun edecek ürün, çapraz düğme detayıyla oldukça iddialı bir görünüme imza atıyor. Şık görünmek için tonlarca para ödemenize gerek kalmadan pamuk polyester kumaşıyla üretilen, uygun fiyatlı modelle gün boyu her ortamda muhteşem görünebilirsiniz.

6. Pantolonda konfor arayanlara, Sheismono Vina Bağcıklı Pantolon

Şimdi de sırada sokak modasına ayak uydurmak isteyenlerin oldukça hoşuna gidecek bir pantolon var. Viskon ve polyester karışımı kumaştan üretilen Sheismono Vina Bağcıklı Pantolon, standart bel boyu ve boru paça kesimiyle tüm gün konforlu vakit geçirmenize yardımcı oluyor. İster klasik ister spor hâle rahatlıkla getirebileceğiniz ürünün büzgülü beliyle göz alıcı kombinler yaratabilmeniz mümkün. Ayrıca pantolon, hafif kumaşıyla yaz günlerinin favori parçalarından biri olmaya aday. Pantolonu nasıl kombinleyeceğinizi merak ediyorsanız pastel tonlardaki crop atlet ve beyaz keten gömleklerinizle yaza yakışır bir stil elde edebilirsiniz.

7. Kombinlerine hareket katmak isteyenlere, DeFacto 90's Geniş Paça Dama Desenli Yüksek Bel Jean

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90'lar stilini günlük kombinlerinize taşımak istiyorsanız birbirinden farklı tasarımlarıyla kendini üst seviyeye taşıyan DeFacto'nun 90's Geniş Paça Dama Desenli Yüksek Bel Jean'i ile sıra dışı kombinler için sizi bekliyor. Wide leg kesime sahip ürünün %100 pamuktan üretilen ince kot kumaşıyla artık rahatlığın tarifini anlatabileceksiniz. Zamansız tasarımıyla kalpleri fetheden pantolon, siyah gri dama desenleriyle oldukça dinamik bir stil ortaya koyuyor. Kalıbı, duruşu ve konforuyla kullanıcılarını memnun eden pantolonu tişört, gömlek, atlet gibi üst giyim parçalarınızla sokak stiline uyarlayabilir; Şeyda Erdoğan'ın tarzını yakalayabilirsiniz.

8. Hem spor hem şık, Mai Collection Maiden Ters Kemerli Palazzo Pantolon

Her kadının gardırobunda hayat kurtarıcı kumaş pantolonlardan mutlaka bir tane bulunur. Genellikle her gün yeni bir modeliyle karşımıza çıkan kumaş pantolonlar, bu sezon da farklı tarzlarıyla kombinlere ilham olmayı başarıyor. Mai Collection Maiden Ters Kemerli Palazzo Pantolon, içinizden moda ikonu çıkarmak için seçebileceğiniz en ideal parçalar arasında yer alıyor. Hem günlük hem özel akşam yemeklerine oldukça yakışacak model, özel tasarımıyla kendinizi farklı hissetmenizi sağlayacak. Dilerseniz modelin altı farklı renk seçeneği arasından zevkinize en uygun olanını tercih ederek moda trendlerine ayak uydurabilirsiniz.

9. Koton Mom Fit Kot Pantolon ile her zaman tarz görüneceksiniz

Wide leg, palazzo veya skinny jeanler yerine dolabınızda daha çok mom jeanlere ağırlık veriyorsanız Koton Mom Fit Kot Pantolon'a mutlaka bir şans tanımalısınız. %100 pamuk dokusuyla terletmeyen ince kot kumaşına sahip ürün, yüksek bel kalıbıyla sportif bir şıklık sunuyor. İster arkadaşlarınızla içtiğiniz kahvelerin ister akşam davetlerinin giy çık parçalarından olan ürün, açık indigo rengiyle yazın ruhunu ortaya koyuyor. Altına giyeceğiniz topuklu ayakkabı ve blazer ceketinizle klasik bir duruş yakalayabileceğiniz pantolonu tişört ve sneakerla kombinleyerek spor bir görünüme kolayca kavuşturabilirsiniz.

10. Spor şıklığı için, Yüsra Ticaret İspanyol Paça Pantolon

Spor kombinleri günlük hayatınızdan eksik etmiyorsanız kurtarıcı bir parçayla karşınızdayız. Şeyda Erdoğan'ın sık sık kombinlerinde yer verdiği İspanyol paça pantolonları aratmayacak Yusra Ticaret İspanyol Paça Pantolon, fiziğinizi olduğundan daha güzel göstermek için birebir. Bacakları saran İspanyol paça formuyla vücudunuzu daha orantılı göstermenize yardımcı olacak ürünün yüksek bel kalıbı, göbek bölgesindeki fazlalıkları saklamak isteyenlerin yardımına koşuyor. Model sayesinde dakikalarca kombin yapmak için uğraşmanıza gerek kalmayacak. Neden mi? Çünkü tişört, atlet, gömlek veya büstiyer seçiminiz ne olursa olsun zarif pantolon ile her zaman iddialı görüneceksiniz.