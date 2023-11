Son zamanların yükselen trendi pre-cook ile yemek hazırlamak dert olmaktan çıkıyor

Son zamanların en popüler yemek trendlerinden biri olan pre-cook, yemekleri önceden hazırlayıp pişirmeyi ifade ediyor. Bu trend, yoğun çalışma saatlerine sahip ve zamanı sınırlı olan bireylerin yiyecekleri önceden pişirerek zaman kazanmalarını sağlıyor; evde yemek yapmaya olan ilgiyi artırarak daha sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler tüketmeyi teşvik ediyor. Ayrıca pre-cook trendi, aileler veya arkadaş grupları arasında yemek paylaşımını kolaylaştıran bir sosyal etkileşim biçimi olarak da yaygınlaşıyor. Bu aşırı ve pratik yemek trendini deneyimlemek isteyenlerin mutfağında olması gereken ürünleri seçtik, haydi gelin birlikte keşfedelim!

1. Kendinize haftalık bir menü yaptıktan sonra hazırlığa başlayın

Bu haftalık menüde protein olacaksa mutlaka bir airfryer da olmalı. Önden bir köfte ya da şiş yapmayı planlıyorsanız airfryer sizin için mantıklı bir araç. Ayrıca köfte yapacaksanız köftenizi hazırlayıp buzluğa atıp yiyeceğiniz gün airfryer da 10 dakikada da hazır hale getirebilirsiniz.

2. Bu hafta ve önünüzdeki haftalar için de yemek hazırlayın

Bu gördüğünüz 'All in One' slow cooker 1 haftalık yemeklerinizi 1 saat içinde hazırlama şansı sunuyor. Sebze yemeklerinizi ve çorbalarınızı bu slow cooker ile 2 dakikada yapın ve 1 hafta boyunca rahat edin.

3. Sebze haşlayıp saklamak da kurtarıcılar arasında

Aldığınız brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, havuç gibi sağlıklı sebzeleri yıkayıp kuruladıktan sonra buharda pişirme aparatı yardımıyla güzelce pişirin, hem sağlıklı hem de hafif beslenmenizi sağlayacak birbirinden pratik öğünler oluşturun.

4. Basit bir "pre-cook" ile tüm hafta rahat edeceksiniz

Yemek hazırlıklarını bitirdikten sonra ihtiyacınız olan şey bol bol saklama kabı. Yukarıda buharda pişirme aparatıyla pişen sebzeleri yağlayıp tuzlayıp koyacağınız kaplar işe bunlar. Bir hafta boyunca düzgün bir şekilde saklamak için doğru saklama kaplarını tercih edin. Cam ve kapaklı olması önemli. Hava almadan ilk günkü gibi taze kalacak, bizden söylemesi!

5. Buzdolabında hazır duran yemekleri gördükçe keyfiniz yerine gelecek

Bu yöntemi diyet yapanlar da kullanıyor. Refika'nın Mutfağı'nda buna uygun videolar bulabilirsiniz. Yapacağınız diyete uygun yemekleri bir hafta önceden hazırlayıp kendinize 3-5 farklı yemek yapıp hafta içinde onları çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Kullanışlı olduğu kadar şık da olan bu set burada.

6. Yoğurduğunuzu bile önceden hazırlayabilirsiniz

İçine tuzunu atar, biraz çırpar ve böyle bir kaba koyar saklarsınız. Zamanı verimli kullanma takıntımızı en doğru şekilde kullanmak için mutfakta geçen vakti de iyi ayarlamalı ve kısa sürede yemek işini halletmeliyiz. Tabii ki bir ömür böyle sürmez, arada es vermek de gerekir ancak yoğun dönemler için her şeyi önden hazırlamak büyük rahatlık. Bu saklama kabı da burada dursun, dedik!

7. Yaptığınız yemekleri hemen saklama kaplarına boşaltmayı unutumayın!

Buzdolabına büyük büyük tencereleri koymaktan vazgeçin. Her yaptığınız yemeği saklama kaplarına koyun ki hem buzdolabınız derli toplu görünsün hem de dolaptaki yemekleri unutmadan ziyan olmadan tüketin. Buzdolabında her şeyin derli toplu olması da beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirir. Bu 3'lü set burada.

8. Ön hazırlık yapacaksak bol bol süzgece ihtiyaç var

Tek seferde 3-5 çeşit yemek yapacağımız için evde her şeyden bol bol olmalı. Bir yerde salata malzemelerinizi suda bekletip süzeceğiz, bir yerde pirinç bulgur ya da başka bir bakliyat ıslatıp bekleteceğiz. Bunun için de kullanılacak ekipmanların yeterli olması da zaman açısından önemli. Salatalarınızı da önden yapıp hazırlayabilirsiniz. Birkaç gün pörsümeden taze kalacaktır. Yiyeceğiniz zaman sosunu ekleyip afiyetle tüketebilirsiniz.

9. Yeşillikleri uzun süre taze saklamak büyük bir iş

Hızlı bozulan yeşillikleri bu saklama kapları için ayıklayıp yerleştirirseniz 3 kat daha taze kalacak ömre sahip oluyormuş. Denemekte fayda var. İhtiyacınız kadarını çıkarıp yıkayıp kullanma açısından da aşırı pratik. Ayrıca evdeki yeşillikleri takip etme noktasında da oldukça mantıklı.

10. Sebzelikteki ürünleri poşetlerin içinde mi saklıyorsunuz?

Sebzeleri poşetle sebzeliğe koymak her zaman mantıklı olmuyor. Daha hızlı bozulabiliyor. Bunun yerine böyle bambu bez torbalara koymak sebzelerin ömrünü uzatıyor.

11. Turşu ve zeytin saklama konusunda kullanışlı kapları tercih edin

Her seferinde elini tuzlu suya sokmak istemeyenlerin hoşuna gidecek bu süzgeçli saklama kapları çok pratik olacak. Kahvaltıda zeytin sevenlerin, akşam yemeğinde turşusuz yapamayanların hoşuna gidecek.

12. Küçük saklama kapları hayat kurtarır

Kapaklı kapları kalan yemekleri saklamak için de hazırladığınız sosları uzun süre muhafaza etmek için de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kapaklarının üst üste konulmaya müsait olması yer kaplamayacak olduğu için de aşırı mantıklı. Ne şekilde kullanmak sizin isteğinize kalmış.

13. Bu kavanozlar sayesinde yemeklerinizi çok daha uzun süre muhafaza edeceksiniz

Nasıl mı? Bu kazanozlara yemekleriniz sıcakken koyup ağzını kapayıp konserve mantığında haftalarca saklayabileceksiniz. Evde yemek yokken bile hazırda sizi bekleyen yemekleriniz olacak ve hiç yemek yapmadan yorulmadan akşam yemeğiniz hazır olacak. Bu nedenle yemek yaparken bir iki porsiyon fazla yapın ki bir iki hafta sonrasının yemeğini de hazırlamış olun.

Kaynak: Onedio

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.