Sonbahar sizin için hastalık mevsimi olmasın

Sonbaharın gündüz ve gece ısı farkının çok olduğu, kuraklıktan yağışlı mevsime geçişin ve güneşin daha az görüldüğü dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Reşit Mıstık, “Bu mevsimde insanlar kapalı ortamda daha fazla zaman geçiriyorlar. Yaz alışkanlığının devam etmesi, yazlık kıyafetlerden tam olarak vazgeçilme de soğuk algınlığına davetiye çıkarır. Ayrıca soğuk, dolaşım sisteminin etkilenmesine ve mikroorganizmaların kan temasının azalmasına ve vücudun bağışık sistem hücrelerinden kaçışına sebep oluyor. Bu durumların her birinin hastalık yapma üzerine şüphesiz katkısı vardır. Bu mevsimin ikinci önemli hastalık grubu mide-bağırsak enfeksiyonlarıdır. Burada en önemli sebep, yaz mevsiminde insan çıkartılarında kuraklık sebebiyle üreme yeteneği azalan mikroorganizmaların nemle birlikte çoğalmaya başlamasıdır” dedi.

Solunum sistemine ve mide-bağırsağa yerleşerek hastalığa sebep olabilen birçok mikroorganizmanın olduğunu belirten Mıstık, “'Genel anlamıyla her bir hastalık grubunun kendi içinde benzer klinik tablolar yapar gibi görünmesine rağmen grup içindeki mikroorganizmaların yaptığı hastalıkların sonuçları ve tedavileri farklılık gösterir. Bu sebeple doktora başvurulmalı, nasıl bir tedavi verileceği doktoru tarafından hastaya bildirilmelidir' diye konuştu.