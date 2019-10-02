KADIN

Sonbaharda cinsel gücü korumak için uzmanından 9 öneri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 02.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sonbaharın erkek vücudu için en önemli mevsim geçişi olduğunu söyleyerek, “Bu aylarda yoğun iş temposuna bağlı cinsel isteği yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Çinko hem bağışıklığı kuvvetlendirmede hem de testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineraldir” dedi.

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun iş temposuna bağlı cinsel performansı düşüren bitkinlik, yorgunluk ve motivasyon kaybına karşı uyarılarda bulundu.

Erkek vücudu için en önemli mevsim geçişinin sonbahar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Özellikle bu aylarda cinsel istek ve uyarılmayı yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Yoğun iş yaşamının başlamasıyla bitkinlik, yorgunluk, zihinsel ve fiziksel motivasyon kaybı da oluşabiliyor.

CİNSEL GÜCÜ KORUMAK İÇİN...

Cinsel istek ve performans azalıp, sertleşme kalitesi, boşalma kontrolü bozulabiliyor” diye konuştu. İşte uzmanından sonbaharda cinsel gücü korumak için uzmanından 9 öneri.

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sonbaharda cinsellik cinsel istek

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