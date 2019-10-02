Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun iş temposuna bağlı cinsel performansı düşüren bitkinlik, yorgunluk ve motivasyon kaybına karşı uyarılarda bulundu.

Erkek vücudu için en önemli mevsim geçişinin sonbahar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Özellikle bu aylarda cinsel istek ve uyarılmayı yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Yoğun iş yaşamının başlamasıyla bitkinlik, yorgunluk, zihinsel ve fiziksel motivasyon kaybı da oluşabiliyor.

CİNSEL GÜCÜ KORUMAK İÇİN...

Cinsel istek ve performans azalıp, sertleşme kalitesi, boşalma kontrolü bozulabiliyor” diye konuştu. İşte uzmanından sonbaharda cinsel gücü korumak için uzmanından 9 öneri.



