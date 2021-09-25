Her şey mevsiminde güzel! Sonbaharda pazar ve markette boy gösteren sağlık deposu gıdalar

Yaz mevsiminin bitip sonbaharın gelmesiyle birlikte marketler ve pazarlarda da mevsime uygun bir değişim yaşanmaya başladı. Burada yapmamız gereken şey bu değişime ayak uydurmak ve mevsimine uygun, sağlıklı ürünleri tercih etmek! Peki sonbaharda hangi ürünleri tüketmeliyiz? İşte sonbaharda pazar ve market raflarında yerini alacak sağlıklı besinler...

BAL KABAĞI

Sonbahar mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden biri elbette ki bal kabağı! Bol lifli yapısıyla sonbahar aylarının en sağlıklı besini olan bal kabağını keklerden kurabiyelere, pilavlardan çorbalara kadar birçok tarifte kullanabilirsiniz. Üstelik barındırdığı A vitamini sonbaharda yakalanabileceğiniz grip için oldukça koruyucu bir özelliği sahip. Vitamin ve lif açısından oldukça zengin olan bu mucizevi ürünü, pazar veya market rafında görür görmez almanızı tavsiye ederiz!

ELMA

Yıl boyunca satın alabileceğiniz elmanın en tazesi sonbahar mevsiminde yenir. Lif ve antioksidan açısından oldukça zengin içeriği sayesinde sonbaharın gözde meyvesi olarak karşımıza çıkar. Yapılan araştırmalar sonucunda elmanın diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği kanıtlanmış durumda. Bu meyveyi tek başına yiyebileceğiniz gibi salataların ve tatlıların içerisine koyarak da tüketebilirsiniz.

NAR

En gözde meyvelerden biri olan nar, içindeki güçlü antioksidanlar sayesinde gerçek bir şifa kaynağı! Bu muhteşem meyve kanserden Alzheimer'a kadar birçok hastalığın önlenmesinde etkili. Tek başına tüketebileceğiniz narı salataların, tatlıların ve daha birçok tarifin içerisine koymayı da deneyebilirsiniz.

KARNABAHAR

Düşük kalorisiyle ön plana çıkan karnabaharın lif oranı çok yüksek. İçindeki C, K ve B6 vitaminleri sayesinde akciğer kanseri riskini azalttığı da ortaya kondu. İster yemeğini yapın, ister salatasını, isterseniz de çorbasını! Yeter ki, sonbaharda karnabaharı bol bol tüketmeyi unutmayın.

BROKOLİ

Brokoli, lif bakımından zengin yapısının yanında, bol miktarda vitamin ve mineral de içeriyor. Bu yüzden kilo vermede, sindirim sistemini düzenlemede ve stresi önlemede de büyük pay sahibi. Yaşlanmaya karşı etkisiyle de bilinen brokoliyi çiğ olarak tüketmek en iyisi. Ama çok pişirmemek kaydıyla bu sebzeyi birçok tarifin içerisinde kullanabilirsiniz.

