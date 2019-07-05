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Sonuçlar hiç iyi değil! Her gün elimizin altında olan mutfak havluları bakteri yuvası

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 05.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Mutfak havluları sürekli elimizin altında peki ne sıklıkta yıkıyoruz? Uzmanlara göre çok sık yıkamıyoruz. Öyle ki yapılan araştırmalar sonucunda mutfak havluları incelendi ve Koli Basili (E. Coli) de dahil olmak üzere tehlikeli mikroplar barındırdığı tespit edildi.

Sonuçlar hiç iyi değil! Her gün elimizin altında olan mutfak havluları bakteri yuvası

Mutfak havlularınızı yıkama konusunda dikkatli olmazsanız potansiyel gıda zehirlenmesine yol açan zararlı mikrobplar için üreme ortamı oluşturabilirsiniz.

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Son zamanlarda yapılan bir araştırma, mutfak havlularının sizi hasta eden ve hatta ciddi enfeksiyonlara neden olan E.coli gibi bakterileri barındırabildiğini buldu.

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Bunun nedeni, yıkanmamış mutfak havlularının, özellikle havlular nemli kaldığında veya ete temas ettiğinde, tehlikeli patojenlerin gelişmesi için mükemmel bir yer sağlamasıdır. Çalışmada araştırmacılar, katılımcılara bir ay boyunca kullanmaları için 100 temiz havlu verdi. Katılanların ay boyunca istedikleri sıklıkta havluları yıkamasına izin verildi.

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Çalışma süresinden sonra, araştırmacılar havluları topladı ve kumaşta yetişenleri analiz ettiler ve sonuçlar hoş değildi. Bilim adamları, 100 havluda da Staphylococcus ("staph" olarak da bilinir) ve E. coli de dahil olmak üzere tehlikeli mikroplar yetiştirdiğini buldular. Bir başka çalışmada, test edilen tüm havluların yüzde 89'unda koliform bakteri ve tüm mutfak havlularının beşte birinde (yüzde 25.6) E. coli tespit edildi.

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Temizlik uzmanı Roxanna Pelka, mikropların hızlı yayılmasının sebebinin havlularının her zaman hafif nemli olması ve yemek artıkları veya başka mikroplar içermesi olduğunu söylüyor. Ve ekliyor: 'Hafif nem, aniden yayılabilen bakteriler için mükemmel bir üreme alanıdır. Bu yüzden havlularınızı sıklıkla her 2-3 günde bir 60 derecede yıkamalısınız. Yumuşatıcı bölmesine sirke koyarsanız daha etkili bir temizlik olacaktır.'


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Anahtar Kelimeler:
mutfak havlusu temizlik

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