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    4. Sonuçları kötü olabilir! Asla kızdırmamanız gereken 5 burç

    Sonuçları kötü olabilir! Asla kızdırmamanız gereken 5 burç

    07.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Biriyle tanışırken ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar karşı tarafın karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Bazı burçlar sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabiliyor. İşte asla kızdırmamanız gereken 5 burç...

    Astrolojiye göre burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burç kişileri çok sinirli ve agresif olabiliyorken bazıları sakin karakterli olabiliyor. Bu kişiler sinirlendiğinde kin tutabiliyor. İşte sinirlendiğinde kötü sonuçlar doğurabilecek burçlar..

    AKREP

    Kin tutmasıyla ünlü akrep tabi ki 1. sırada. Ancak Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır

    AKREP BURCU

    BOĞA

    Boğa insanı genelde uyumlu sakin bir yapıya sahiptir. Ancak bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.

    boğa burcu

    YENGEÇ

    Koruma dürtüsüyle ünlü olan yengeç, beklediği duygusal karşılığı göremediğinde kendini kabuğuna hapseder. Öyle bir sessizleşir ki seni çıldırtma noktasına kadar getirebilir.

    yengeç

    YAY

    Genel yapı itibariyle oldukça iyi niyetlidir. Olaylara hep pozitif taraftan bakar ve mutlu olmaya çalışır. Ancak kızdığında yay simgesindeki okun nereye gideceğini kendisi bile hesaplayamayabilir.

    YAY BURCU

    OĞLAK

    Genelde kendisiyle meşgul olan oğlak kızdırılmaması gereken burçlardan. İntikam soğuk yenen yemektir sözü oğlak burcunu anlatır. Onu kızdırdığın anda senin canını yakacak hamleleri elini değdirmeden yapar ve seyreder.

    oğlak burcu

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