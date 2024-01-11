Sonunda bu da oldu! Sosyal medyada fenomeninin yıkanmamış iç çamaşırını kokladı... Bir de bunun için para ödedi

Twitch'te müstehcen içerikler sunarak kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Supcaitlin, kendisi gibi fenomen olan Dilly ile kamera karşısına çekti.

Hayranları için bir araya gelen ikili ilginç bir içeriğe imza attı. Supcaitlin, Dilly'e koklaması için kullanılmış iç çamaşırını verdi. İç çamaşırını kokladıktan sonra kameraya dönerek gülümseyen Dilly ise şeker gibi koktuğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu o kadar küçük düşürücü ki buna inanamıyorum bile" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yaptınız mı?" yorumunu yaptı.