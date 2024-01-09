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    4. Saplantılı aşık sonu oldu! Onunla evlenebilmek için cinsiyet bile değiştirdi... Evlilik teklifini reddedince diri diri yakıp öldürdü

    Saplantılı aşık sonu oldu! Onunla evlenebilmek için cinsiyet bile değiştirdi... Evlilik teklifini reddedince diri diri yakıp öldürdü

    09.01.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'ın Chennai kentinde yaşayan 25 yaşındaki R. Nandhini kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan çocukluk arkadaşı tarafından önce bıçaklandı ardından ise diri diri yakılarak öldürüldü. Sürpriz yapmak için gözlerini bağlayarak motosikletine bindirdiği arkadaşı Nandhini ile evlenebilmek için Sicko Vetrimaran cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti. Genç kadının evlilik teklifini reddetmesi üzerine öfkelenen Sicko Vetrimaran korkunç cinayete imza attı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Chennai kentinde yaşanan bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 25 yaşındaki R. Nandhini, kadından erkekliğe geçiş yaparak cinsiyet değiştiren çocukluk arkadaşı Sicko Vetrimaran ile buluştı. Vetrimaran, Nandhini'ye sürpriz yapmak istediğini söyleyerek onu motosiklete bindirdi ve şehirden uzak bir bölgede evlilik teklifi etti. Nandhini'nin evlilik teklifini kabul etmemesi üzerine öfkelenen saplantılı aşık dehşet saçtı.

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    GAZYAĞI DÖKEREK YANMASINI İZLEDİ

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    Yerel Polis Komiseri Yardımcısı Gowtham Goyal olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 19.15 civarında, onu Ponmar Yolu yakınındaki boş bir arsaya götürdü. Ön soruşturmaya göre, hediye sunma bahanesiyle onun gözlerini bağladı. El ve ayak bileklerini zincirledi ve bıçaklamaya başladı. Daha sonra üzerine gazyağı döktü ve yanarak ölmesi için onu ateşe verdi" ifadeleri yer aldı.

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    cinayet Hindistan cinsiyet değiştirme ameliyatı
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