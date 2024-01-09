Saplantılı aşık sonu oldu! Onunla evlenebilmek için cinsiyet bile değiştirdi... Evlilik teklifini reddedince diri diri yakıp öldürdü

MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Chennai kentinde yaşanan bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 25 yaşındaki R. Nandhini, kadından erkekliğe geçiş yaparak cinsiyet değiştiren çocukluk arkadaşı Sicko Vetrimaran ile buluştı. Vetrimaran, Nandhini'ye sürpriz yapmak istediğini söyleyerek onu motosiklete bindirdi ve şehirden uzak bir bölgede evlilik teklifi etti. Nandhini'nin evlilik teklifini kabul etmemesi üzerine öfkelenen saplantılı aşık dehşet saçtı.

GAZYAĞI DÖKEREK YANMASINI İZLEDİ

Yerel Polis Komiseri Yardımcısı Gowtham Goyal olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 19.15 civarında, onu Ponmar Yolu yakınındaki boş bir arsaya götürdü. Ön soruşturmaya göre, hediye sunma bahanesiyle onun gözlerini bağladı. El ve ayak bileklerini zincirledi ve bıçaklamaya başladı. Daha sonra üzerine gazyağı döktü ve yanarak ölmesi için onu ateşe verdi" ifadeleri yer aldı.







