Sony dünyanın en eski e-spor turnuvalarından birini satın aldı

Evolution Championship Series e-spor turnuvaları arasında önemli bir yere sahip. Zira organizasyon, dünyanın en eski ve en uzun soluklu e-spor turnuvalarından biri olarak görülüyor. Geçen yıl Evolution Championship Series'in koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi bir etkinlik olarak düzenlenmesi planlanmış olsa da kurucu ortak Joey "MrWizard" Cuellar'ın kuçük bir çocuğu istismar etmekle suçlanması turnuvaya damgasını vurmuştu. Bu suçlama sonrası Evolution Championship Series iptal edilmişti. Şimd ise Evolution Championship Series, önemli bir duyuru ile gündeme geldi. Üstelik bu duyuruyu yapan isim Sony oldu.

Sony, Evolution Championship Series'i satın aldı. Sony'nin RTS adlı bir şirketle ortak bir anlaşma yaparak satın alımı gerçekleştirdiği aktarıldı. Sony anlaşmanın şartlarını açıklamasa da organizasyonun RTS'nin yardımıyla yöneteceğini belirtti.

A message to our community. For more information visit https://t.co/6JHZCsJsXr pic.twitter.com/uj0NKRW30m