Sony dünyanın en eski e-spor turnuvalarından birini satın aldı

Evolution Championship Series e-spor turnuvaları arasında önemli bir yere sahip. Zira organizasyon, dünyanın en eski ve en uzun soluklu e-spor turnuvalarından biri olarak görülüyor. Geçen yıl Evolution Championship Series'in koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi bir etkinlik olarak düzenlenmesi planlanmış olsa da kurucu ortak Joey "MrWizard" Cuellar'ın kuçük bir çocuğu istismar etmekle suçlanması turnuvaya damgasını vurmuştu. Bu suçlama sonrası Evolution Championship Series iptal edilmişti. Şimd ise Evolution Championship Series, önemli bir duyuru ile gündeme geldi. Üstelik bu duyuruyu yapan isim Sony oldu.

EVOLUTİON CHAMPİONSHİP SERİES ARTIK SONY'NİN

Sony, Evolution Championship Series'i satın aldı. Sony'nin RTS adlı bir şirketle ortak bir anlaşma yaparak satın alımı gerçekleştirdiği aktarıldı. Sony anlaşmanın şartlarını açıklamasa da organizasyonun RTS'nin yardımıyla yöneteceğini belirtti.

A message to our community. For more information visit https://t.co/6JHZCsJsXr pic.twitter.com/uj0NKRW30m — EVO (@EVO) March 18, 2021

EVO'NUN KURUCU ORTAKLARI REHBERLİK EDECEK

Ayrıca Evolution Championship Series, Sony'nin bünyesine katılmış olsa bile, organizasyonun kurucu ortakları Tom ve Tony Cannon, danışman olarak organizasyona rehberlik etmeye devam edecek.

