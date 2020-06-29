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Sony PlayStation Plus Temmuz 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 29.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları belli oldu. PlayStation Plus'ın 10. yılını kutlayan Sony, bu anlamlı güne özel olarak bu kez iki değil üç oyun vereceklerini açıkladı. Üstelik tek hediyeler oyunla da sınırlı değil. İşte PS Plus Temmuz 2020 oyunları ve hediyeleri...

Sony PlayStation Plus Temmuz 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus bundan tam 10 yıl önce duyurulmuş, oyun mağazasının Türkiye'ye gelmesi ise 2012'yi bulmuştu. Aradan geçen 10 yılın ardından PlayStation Plus, tıpkı PlayStation serisinde olduğu gibi değişti ve gelişti. Sony ise bugün, PlayStation Plus'ın onuncu yılını, onun aboneleriyle kutlamaya karar verdi. Hem de PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları ile birlikte.

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PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları, PlayStation Blog üzerinden açıklandı. Sony, söze ise PS Plus'ın onuncu yılını kutlayarak başladı ve abonelerine destekleri için teşekkür etti. Sony daha sonra ise NBA 2K20 ve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'ı ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Ancak onuncu yıl münasebetiyle Sony, bu iki oyuna ek olarak Erica'yı da ücretsiz yaptı. Ancak sürprizler bununla da bitmedi.

Sony PlayStation Plus Temmuz 2020 oyunları

ONUNCU YILA ÖZEL PS PLUS HEDİYELERİ VAR

Sony PlayStation Plus'ın onuncu yılına özel olarak tüm oyunculara ücretsiz PS4 teması verecek. PlayStation Plus oyunları ise 7 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak. Üstelik bu hafta sonuna özel çok oyunculu bir çevrimiçi lansman da düzenlenecek. Görünüşe bakılırsa, PlayStation Plus'ın 10.yılına özel olsa da oyuncular oyuna doyacak.

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