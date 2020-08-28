Sony yeni telefonunu duyurdu! Özellikleri herkesi heyecanlandırdı...

Sony markasının son cihazlarından biri olan Xperia 8 Lite, akıllı telefon sektörünün gündemine oturdu. Bazı ülkelerde 26 Ağustos’ta piyasaya sürülen bu özel cihaz, birbirinden etkileyici özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tasarımından donanım özelliklerine kadar her yanıyla güçlü bir telefon olarak öne çıkan Xperia 8 Lite, yüksek performansıyla da kullanıcıları etkileyecek! Sony Xperia 8 Lite özellikleri hakkında daha fazla bilgi, bu yazıda!

SONY XPERİA 8 LİTE GENEL ÖZELLİKLERİ

Telefon, 6 inç’lik dokunmatik ekrana ve 21:9 en/boy oranına sahip. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon ile çalışan cihaz, yüksek performans kapasitesi sunuyor. Telefon, 4 GB’lık RAM ile birlikte geliyor ve Android işletim sistemi tarafından destekleniyor. 64 GB’lık dahili depolama alanı, kullanıcının isteğine bağlı olarak microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Toplam depolama alanının fazla olması, kullanıcılara ayrıca bir avantaj sağlıyor. 2870 mAh pil kapasitesi ise uzun şarj ömrü vadediyor. Hızlı şarj özelliğinin tescilli olması ise cihazı rakiplerinin bir adım önüne geçiriyor. Telefon yalnızca 170 gram ağırlığında olduğu için cepte, elde ve çantada kolayca taşınabiliyor. Xperia 8 Lite, şimdilik siyah ve beyaz olarak piyasa sunuldu.