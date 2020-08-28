Sony yeni telefonunu duyurdu! Özellikleri herkesi heyecanlandırdı...

Sony markasının son cihazlarından biri olan Xperia 8 Lite, akıllı telefon sektörünün gündemine oturdu. Bazı ülkelerde 26 Ağustos’ta piyasaya sürülen bu özel cihaz, birbirinden etkileyici özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tasarımından donanım özelliklerine kadar her yanıyla güçlü bir telefon olarak öne çıkan Xperia 8 Lite, yüksek performansıyla da kullanıcıları etkileyecek! Sony Xperia 8 Lite özellikleri hakkında daha fazla bilgi, bu yazıda!
Telefon, 6 inç’lik dokunmatik ekrana ve 21:9 en/boy oranına sahip. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon ile çalışan cihaz, yüksek performans kapasitesi sunuyor. Telefon, 4 GB’lık RAM ile birlikte geliyor ve Android işletim sistemi tarafından destekleniyor. 64 GB’lık dahili depolama alanı, kullanıcının isteğine bağlı olarak microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Toplam depolama alanının fazla olması, kullanıcılara ayrıca bir avantaj sağlıyor. 2870 mAh pil kapasitesi ise uzun şarj ömrü vadediyor. Hızlı şarj özelliğinin tescilli olması ise cihazı rakiplerinin bir adım önüne geçiriyor. Telefon yalnızca 170 gram ağırlığında olduğu için cepte, elde ve çantada kolayca taşınabiliyor. Xperia 8 Lite, şimdilik siyah ve beyaz olarak piyasa sunuldu.
Cihazın arka kısmında iki adet kamera yan yana bulunuyor. Çift kamera özelliği ile kaliteli fotoğraflar çekilmesine izin veren cihaz, gece görüşünü de destekliyor. 12 MP ana sensör ve 8 MP yardımcı kameraya ek olarak, 8 MP özellikli bir ön kamerası da var. Flash özelliği yalnızca arka kısımda yer alıyor. Ayrıca, 12 MP’lik ana sensör f/1.8 diyafram açıklığı, 8 MP’lik kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera, f/2.0 diyafram ile eşsiz görüntülerin kaydedilmesini destekliyor. 21:9 video çekimi, bokeh efekti, EIS, 2X dijital yaklaştırma, 4K video kaydı ve çok daha fazlası Xperia 8 Lite ile beraber geliyor.
Çift SIM kart kullanımını destekleyen telefon, 4G/LTE ile uyumlu şekilde çalışıyor. HD + LCD Triluminous ekran, görüntülerin canlı, parlak ve kaliteli şekilde ekrana yansıtılmasını sağlıyor. Bluetooth v5.0 özelliği de bulunan cihaz, USB Type-C girişi ile kablo bağlantısı kurabiliyor. Telefonun yan kısmında yer alan parmak izi sensörü, cihazı pratik ve güvenli şekilde açmak için kullanılabiliyor. Sony Xperia 8 Lite, su geçirmezlik sertifikasına da sahip. Bu da demek oluyor ki, cihaz 30 dakikaya kadar su içinde zarar görmeden kalabiliyor. Yakın alan iletişimi olarak bilinen NFC ise cihaz tarafından destekleniyor.
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