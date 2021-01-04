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Sorun olmaktan çıkan giyim hileleriyle imdadınıza koştuk!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Anında işe yarayan 4 giyim hilesini bir araya getirdik. Bu püf noktaları eşyalarınızı tekrar gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlayacak. Örneğin, kotlarınız kötü kokuyorsa buzdolabına kaldırabilir, ruganlarınız çizildiyse vazelinden yardım alabilirsiniz. İşte imdadınıza koşan diğer giyim hileleri.

Açılmayan fermuara, kırıldı kıralacak gözlüğe, kot pantolonlarını kokuyorsa ve rugan eşyalarınızda çizikler oluştuysa hepsinin çözümünü bu videoda bulabilirsiniz.

FERMUARINIZ SIKIŞTIYSA...

Fermuarınız sıkıştıysa her derde deva vazelin imdadınıza yetişecek. Biraz vazelin kullanarak hiç zorlanmadan sıkışmış fermuarınızı açabilirsiniz.

GÖZLÜK SAPINIZ AYRILMAK ÜZEREYSE ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ

Ayrılmak üzere olan gözlük sapının çaresi geçici olarak oje kullanmak olabilir. Ayrılmak üzere olan noktaya süreceğiniz oje sizin bir süre daha gözlüksüz kalmamanızı sağlayacaktır.

KÖTÜ KOKAN KOTLARA SON

Kokan kot pantolonlarınız en büyük sorununuz olduysa çözümü çok da zor değil. Önce pantolonlarınızı bir plastik torbaya koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabı bakterilerin ölmesini sağlayacak ve pantolonunuzdaki kötü koku da gidecektir.

RUGANIN MI VAR DERDİN VAR!

Severek kullandığımız rugan eşyalarımızda en sevmediğimiz şey, zamanla oluşan çiziklerdir. Neyse ki çözümsüz değil. Biraz vazelini pamuk yardımıyla çiziklerin üzerine sürerek ve daha sonra da cam temizleyici uygulayarak rugan eşyalarınızı yeni görünümüne kavuşturabilirsiniz.

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