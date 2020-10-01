Sorunlar bitiyor... Astrolog Merve Rençber'den İkizler burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay aile ilişkileri, evlilik ve çocuklar gündeminizde öne çıkıyor. Ev ve ev halkıyla ilişkilerde değişim, ev içinde yenilikler gündeme gelebilir.
2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ayın tamamında yaşayacağınız bu transit ile çocuk sahibi olma, hamilelik süreçlerinin hassas geçmesi, gebelik haberleri gündeminizde olabilir. Süregelen davalara sahip olanların, dava süreçleri farklı bir yola gidebilir. Uzama ve erteleme durumları devam edebilir. Uzun süredir devam eden davalar ise sonuçlanmalar yaşanabilir. Bu dönem başlatacağınız yasal işlemler aksayarak, uzayarak ilerleyebilir.
Aşk ilişkilerinin hayatı paylaşmaya, ortak düzenler kurmaya, geleceğe dair ortak planlar içinde olmaya gittiği bir aydasınız. Uyumun çalıştığı, arkadaşlığın kurulabildiği ilişkilerde sağlamlaşma olabilir. Fakat tam olarak uyumlanamadığınız, karşılıklı fayda ve desteğin sağlanmadığı ilişkilerde net ve güçlü bitişler yaşanabilir. Bu ay bazı dostluk ve partnerlikleri kritik durumlarla sınayabilir. Kendinizi keşfedip, karanlık yanlarınızı görerek ilerlemeye çalışmalı, hatalı davranışlarınızı değiştirmeye çalışmalısınız.
14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Günlük yaşamınızda aksaklık ve sorunları getirebilecek bu retro ile, rutininizde değişimler yaşanabilir. Ufak meselelere karşı daha hızlı tepki verebilirsiniz, araştırmacı ve meraklı yanınız öne çıkabilir. Kalabalık ortamlardan kaçınmaya ve sağlığınıza özen göstermeye çalışmalı, kronik rahatsızlıklara karşı daha çok dikkat etmelisiniz. Çalışma arkadaşlarıyla ani gerilimler, iş yerinde karmaşık iş ve projeler, konular önünüze gelebilir.
Eski iş yerinizden teklif alabilir, iş hayatına dair daha önceden düşünüp planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Eğitim hayatı, sınavlar, hobiler ve kurslar gündeminizde olabilir. Bu konular zaman zaman stres ve kaygıyı getirebilir. Birden fazla iş ile ilgilenmek, ikiye bölünmek durumunda kalabilirsiniz.
16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay kadınlar için doğurganlığı arttıracaktır. İlişkilerde tutkular, romantizm, duygular öne çıkacak. Romantik günler geçirebilir, romantik paylaşımlar içinde olabilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz duyguları bir cesaretle dışa vurabilir, karşınızdakilere hislerinizi açabilirsiniz. Yalnızlar için bu tarihe yaklaşırken yeni hisler, yeni ilişki potansiyelleri söz konusu olacaktır. Aşk-arkadaşlık arasında kalan ilişkilerde net bir durum, ilişkiye geçiş söz konusu olabilir.
23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında size yük gelen, sorun getiren pek çok şeyi hayatınızdan çıkarmaya başlayacak, yaşam kalitenizi yükseltmeye odaklanacaksınız. Sorun ve problemlere odaklanmayı bırakıp, çözüme ve ilerlemeye bakacaksınız.
Astrolog Merve Rençber
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