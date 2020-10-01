Sorunlar bitiyor... Astrolog Merve Rençber'den İkizler burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay aile ilişkileri, evlilik ve çocuklar gündeminizde öne çıkıyor. Ev ve ev halkıyla ilişkilerde değişim, ev içinde yenilikler gündeme gelebilir.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ayın tamamında yaşayacağınız bu transit ile çocuk sahibi olma, hamilelik süreçlerinin hassas geçmesi, gebelik haberleri gündeminizde olabilir. Süregelen davalara sahip olanların, dava süreçleri farklı bir yola gidebilir. Uzama ve erteleme durumları devam edebilir. Uzun süredir devam eden davalar ise sonuçlanmalar yaşanabilir. Bu dönem başlatacağınız yasal işlemler aksayarak, uzayarak ilerleyebilir.