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Kollarını sıvadı: WhatsApp, anket özelliği üzerinde çalışıyor!

05.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Platformun son olarak uygulama içi anket özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik, WhatsApp'ın uygulamasını daha iyi hale getirmesine katkı sağlayacak. Kullanıcılar anket davetini reddetmekte ise özgür olacak.

Kollarını sıvadı: WhatsApp, anket özelliği üzerinde çalışıyor!

WhatsApp, sık sık yeni özellikler ekliyor. Son olarak sohbet geçmişini Android'den iOS'a taşımak isteyenler için işleri kolaylaştıran WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı anlaşıldı. Bu özellik, kullanıcıların değil daha çok uygulamasını daha iyi hale getirmek isteyen WhatsApp'ın işine yarayacak.

WHATSAPP ANKETLERİ GELİYOR

WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp "WhatsApp Anketleri" (WhatsApp Surveys) adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir anket daveti aldıktan sonra yeni özellikler, ürünler ve daha fazlası hakkında geri bildirimde bulunabilecekler.

WhatsApp anket

Bir ankete katılırsanız, yanıtınız hesabınızı, özelliklerinizi ve deneyiminizi etkilemeyecek. Ancak katılımınız WhatsApp'ın ürün kalitesini iyileştirmesine yardımcı olacak.

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Kullanıcılar, WhatsApp Anketleri isteğe bağlı olduğu için gelen anket davetini reddetmekte özgür olacak. Gelecekte anket gönderilmesini önlemek için ise sohbeti (WhatsApp Anketleri) engelleyebilecekler.

Kullanıcıların nasıl anketler alacağı henüz netleşmedi. Ayrıca, çok az kişiye anket gönderileceği söylenen bu özelliğin yakında sunulması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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