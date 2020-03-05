Sosyal fobi ve tedavisi nasıl olur?

Özellikle tanıdık olmayan insanlarla iletişim kurarken ortaya çıkan duygunun odağında insanlar tarafından eleştirilmek, küçük düşmek, aşağılanmak, alay edilmek şeklindeki düşünceler yer almaktadır. Psikolog Elçin Akdeniz, sosyal fobi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Utangaçlıkla karşılaştırılmaması gereken sosyal fobide kişiler başkaları tarafından değerlendirilme ihtimali olan ortamlardan, bir utangaca göre daha fazla uzaklaşmak ister.

Kaygılı olduğunun belli olmasından da endişelenebilen bireyler, bu sebepten ötürü sosyal aktivitelerden uzak kalmanın yanında çalışma hayatında ve okulda da sosyal fobinin etkilerinden dolayı kendini engellenmiş ve yetersiz hissedebilir.

NEDENLERİ NELERDİR VE EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde başlar ve gençler ile kadınlarda daha fazla görünmektedir. Birinci derecede akrabalarında bu rahatsızlığa sahip olan kişilerde sosyal fobiye yakalanma riski bir miktar daha fazladır. Genetik etmenlerin yanında beyindeki bazı kimyasalların değişikliği sosyal anksiyete bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir.