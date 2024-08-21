Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Eşini aldatırken fena yakalandı... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Eşini aldatırken fena yakalandı... Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.08.2024 13:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde sevgilisiyle buluşan bir adamın karısına yakalandığı anlar yer aldı. O anlarda adamın sevgilisi korkuyla kaçarken kadın eşinin yanına giderek bağırmaya başladı.

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Eşini aldatırken fena yakalandı... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadının onu takip etti. Odaya girdiğinde kadın kocası ve sevgilisini yakaladı. Kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya giren kadın yatağın başına giderek eşine bağırmaya başladı. Adamın sevgilisi eşyalarını toplayarak odadan kaçarken o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    kapak2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz bir yakalanma olayı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının gelişine bayıldım" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'

    Kocasıyla çırılçıplak yaşıyorlar! 'Sapık değiliz'

     Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

     Olay itiraf! "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım"

    Olay itiraf! "17 yıldır eşimin ikiz kardeşine aşığım"

     1 aylık bebeğini açlıktan öldürdü! 'Güneş diyeti'

    1 aylık bebeğini açlıktan öldürdü! 'Güneş diyeti'

     2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

    2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem yarattı

     Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti

    Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma aldatmak ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

    Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

    Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

    Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

    2582 yılından geldiğini söyledi! "Haftalar içinde temas kurulacak"

    2582 yılından geldiğini söyledi! "Haftalar içinde temas kurulacak"

    Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi

    Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi

    Zor anlar yaşadı! Havalara baktı: 'Elinden geleni yapmış'

    Zor anlar yaşadı! Havalara baktı: 'Elinden geleni yapmış'

    Aldatmaya bakış açısı tepki çekti! "Senden başka şansı yok ki..."

    Aldatmaya bakış açısı tepki çekti! "Senden başka şansı yok ki..."

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.