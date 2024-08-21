Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Eşini aldatırken fena yakalandı... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadının onu takip etti. Odaya girdiğinde kadın kocası ve sevgilisini yakaladı. Kocasının sevgilisinin dans ettiği anda odaya giren kadın yatağın başına giderek eşine bağırmaya başladı. Adamın sevgilisi eşyalarını toplayarak odadan kaçarken o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz bir yakalanma olayı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının gelişine bayıldım" yorumunu yaptı.