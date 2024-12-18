Sosyal medya bu nedimenin hareketine şaşırdı kaldı! Geline sarıldı, damadı tutup öptü: 'Oldu mu şimdi?'

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir düğün geleneği olarak gelin ve damat aileleriyle birlikte sahneye çıktıklarında sevdikleri birkaç söz söyleyerek çifte mutluluklar diler. Ancak bu düğünde işler biraz daha ilginç bir noktaya ulaştı. Gelin ve damadın yakın arkadaşı olan genç bir kadın sahneye çıktı. Çift için iyi dileklerini söyledikten sonra geline doğru yürüdü ve ona sarıldı, ancak sıra damada gelince onu öpmeyi tercih etti.

GELİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasından sonra gelin Yangyang bir canlı yayın gerçekleştirerek, "Gördüğünüz gibi eşim de kaçmak istedi ancak yapamadı. Ne olduğunu anlayacak kadar zamanı olmadı. Nedime hem benim hem de eşimin çok uzun yıllardır yakın arkadaşı. Klibin sosyal ağlarda paylaşılmasının ardından nedime çokça eleştiri aldı. O da bana düşündükten sonra hareketini uygunsuz bulduğunu söyledi. Çok mutlu ve duygusal olduğu için böyle yaptığını söyledi" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum yaparak nedimenin davranışının uygunsuz olduğunu belirtti. Gelinin açıklaması bile bazı kullanıcılarının fikirlerini değiştirmek için yeterli olmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun içeride pek çok sorunu var. Biz aslında sadece dışarıdan gelenleriz, iç hikayeyi anlamıyoruz ama düğünde böyle davranmak çok fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Arkadaşlığınızı gözden geçirmelisiniz. Oldu mu şimdi bu?" yorumunu yaptı.