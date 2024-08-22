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    4. Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 14:56
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir sünnet düğünü kullanıcılar arasında popüler oldu. Sünnet düğünde çocuklar kendileri için oluşturulan alanda otururken ortalarında bir oryantalin dans ettiği görüldü. Küçük çocukların oryantale para taktığı anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

    Sosyal medyadan medyadan paylaşılan bir sünnet düğününe ait görüntüler konsepti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sünnet düğününe dansöz çağırılırken çocukların yemeklerle dolu masanın arkasında oturarak tempo tuttuğu anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler gecikmedi. Çocukların dansöze para taktığı anların yer aldığı görüntülere adeta yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yok daha neler?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en saçma durum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gün geçmiyor ki bir başka saçmalık görmeyelim" yorumunda bulundu.

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