Sosyal medya bu sünnet düğününü konuşuyor! Oryantal çağırdılar, çocuklara para taktırdılar... "Yok daha neler?"

Sosyal medyadan medyadan paylaşılan bir sünnet düğününe ait görüntüler konsepti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sünnet düğününe dansöz çağırılırken çocukların yemeklerle dolu masanın arkasında oturarak tempo tuttuğu anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler gecikmedi. Çocukların dansöze para taktığı anların yer aldığı görüntülere adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yok daha neler?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en saçma durum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gün geçmiyor ki bir başka saçmalık görmeyelim" yorumunda bulundu.