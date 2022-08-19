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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Taksimetreyi açmadı, turistten 200 lira istedi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Taksimetreyi açmadı, turistten 200 lira istedi

19.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte olayın detayları...

İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi. Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi.

Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir Türk sosyal medya hesabından paylaşarak "Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor" dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul turist
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