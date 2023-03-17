Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield’un Instagram’a dönüşü muhteşem oldu! Sauna yarı çıplak poz verdi

Sosyal medya fenomeni ve realite yıldızı olan Abbie Chatfield Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri sık sık üzerine çekmeyi başarıyordu. 27 yaşındaki fenomen isim bir süredir ara verdiği Instagram paylaşımlarına nefesleri kesen bir geri dönüşle geldi. Sosyal medya takipçilerini özlediği her halinden belli olan Chatfield Instagram’da sauna rahatladığı anlarda çekilen pozlarını yayınladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Chatfield, beyaz bikini altıyla poz verirken çıplak üstü ise bir havlu yardımıyla örtmeyi tercih etti. Fenomen isim gönderisine, “Bir aydır çalışmaktan başka bir şey paylaşmadığım için gerçeği telafi etmek adına geri döndüm” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Saunada bile nasıl bu kadar güzel görünmeyi başarıyorsun?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten seni çok beğeniyorum” yorumunu ekledi.