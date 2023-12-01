Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle gündem oldu! "Göbeğine kadar açık"

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini kazanan Apollonia Llewellyn limitleri zorlamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim basketbol maçı izlemek için seçtiği kombinle de çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına fenomen isim, "Oyun günü" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Llewellyn'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fenomen ismin hayranları Llewellyn'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Göbeğine kadar açık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir ilham kaynağı" yorumunu yaptı.