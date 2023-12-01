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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle gündem oldu! "Göbeğine kadar açık"

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle gündem oldu! "Göbeğine kadar açık"

    01.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada Barbi lakabıyla anılan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ın limitlerini zorladı. Fenomen isim kırmızı bluzuyla yaptığı paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Llewellyn'i beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini kazanan Apollonia Llewellyn limitleri zorlamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim basketbol maçı izlemek için seçtiği kombinle de çok konuşuldu.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına fenomen isim, "Oyun günü" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Llewellyn'in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fenomen ismin hayranları Llewellyn'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Göbeğine kadar açık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir ilham kaynağı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
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