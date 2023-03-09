Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn elbisesinin dekoltesiyle şov yaptı! Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn elbisesinin dekoltesiyle şov yaptı! Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu

09.03.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan ve Barbi lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını yerle bir eden bir paylaşıma imza attı. 22 yaşındaki fenomen isim tercih ettiği siyah mini elbisesinin dekoltesiyle resmen şov yaptı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn elbisesinin dekoltesiyle şov yaptı! Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya paylaşımlarının her biri olay yaratan Apollonia Llewellyn yine sınır tanımadığı cesur bir kıyafet seçimiyle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyadaki yarım milyonu aşkın takipçisini siyah mini bir elbiseyle karşılayan Llewellyn hayranlarından tam not almayı başardı.

GÜZELLİĞİNİ ÖVDÜLER

1

Fenomen isim ön kısmı yuvarlak şeklindeki dekolteli kıyafetinde sadece göğüs uçlarını örten siyah bir şerit kullanarak cesur bir tarzı olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyah mini elbisesini beyaz çizmelerle tamamlayan Llewellyn’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

İlginizi Çekebilir

Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti

Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti

 Transparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadı

Transparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadı

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

 Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”

Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur pozlarıyla fenomene dönüştü! “Yarı yaşımdaki erkekler...”Cesur pozlarıyla fenomene dönüştü! “Yarı yaşımdaki erkekler...”
Yeni saçlarını göstermek istedi ama... Dekolteli üstü izin vermediYeni saçlarını göstermek istedi ama... Dekolteli üstü izin vermedi
İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

En Çok Okunan Trend Haberler

Karısının yedi farklı sevgilisi olduğunu öğrenince...

Karısının yedi farklı sevgilisi olduğunu öğrenince...

Yeni saçlarını göstermek istedi ama... Dekolteli üstü izin vermedi

Yeni saçlarını göstermek istedi ama... Dekolteli üstü izin vermedi

Solucan yağdı! “Şemsiye kullanın” uyarısı...

Solucan yağdı! “Şemsiye kullanın” uyarısı...

Bir gören bir daha baktı! Süper mini şortuyla nefesleri kesti

Bir gören bir daha baktı! Süper mini şortuyla nefesleri kesti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.