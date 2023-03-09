Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn elbisesinin dekoltesiyle şov yaptı! Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya paylaşımlarının her biri olay yaratan Apollonia Llewellyn yine sınır tanımadığı cesur bir kıyafet seçimiyle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyadaki yarım milyonu aşkın takipçisini siyah mini bir elbiseyle karşılayan Llewellyn hayranlarından tam not almayı başardı.

GÜZELLİĞİNİ ÖVDÜLER

Fenomen isim ön kısmı yuvarlak şeklindeki dekolteli kıyafetinde sadece göğüs uçlarını örten siyah bir şerit kullanarak cesur bir tarzı olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyah mini elbisesini beyaz çizmelerle tamamlayan Llewellyn’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.