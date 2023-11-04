Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz arşivini açtı! Altındaki iç çamaşırına benzetilince yorum yağdı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn hayranlarının nefeslerini kesmeye devam ediyor. Fenomen isim yaz aylarını durdurulamaz bir tatil temposuyla geçirirken sonbaharın gelmesiyle beraber arşivinde kalan fotoğrafları paylaşarak yaz havasını estirmeye karar verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Yunanistan'ın Mikanos Adası'nda yaptığı tatilinden bir pozunu hayranlarıyla paylaştı. Fenomen ismin mavi üst ve altta oluşan cesur takımı hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarla birlikte mini şortunu iç çamaşırına benzetenler de oldu.







