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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini şortuyla aşka geldi! Öpmelere doyamadı... "Benim tüm dünyam"

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini şortuyla aşka geldi! Öpmelere doyamadı... "Benim tüm dünyam"

    04.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini şortuyla aşka geldi! Öpmelere doyamadı... "Benim tüm dünyam"

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval ev tarzıyla hayranlarının karşısına çıktı. Köpeğiyle aşka geldiği anları paylaşan fenomen isim yine hayranlarının beğenisini topladı.

    Yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Julia Sandavol bu kez hayranlarının karşısına ev haliyle çıktı. Fenomen isim süper mini gri şortu ve beyaz bluzundan oluşan kombiyle ayna karşısında sevenlerini selamlarken bir yandan da köpeğiyle aşka geldi.

    ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

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    Sosyal medyadan paylaştığı ev halinde sevimli dostunu kucağına alarak öpücüklere boğan Julia Sandoval gönderisine, "Benim tüm dünyam" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çeken konular arasındaki yerini aldı.

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