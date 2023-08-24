Sosyal medya fenomeni Arabella Chi yeni tatilinin hazırlıklarına hızlı başladı! Yeni rotasını sordu

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arabella Chi yaz tatilini bir türlü bitiremedi. İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yapan fenomen isim bikinili pozlarıyla kamera karşısına geçerek hayranlarından yeni rotasını tahmin etmesini istedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Chi, siyah bikini takımını saten dokulu siyah bir pareo ve gözlükle tamamladı.

Saçlarının doğal halinde bırakan fenomen isim gönderisine, “Benim nereye seyahat edeceğimi bilen var mı?” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi seyahta rotası tahminlerinin yanında güzelliğini öven yorumlarla da dolup taştı.