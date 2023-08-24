Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi yeni tatilinin hazırlıklarına hızlı başladı! Yeni rotasını sordu

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi yeni tatilinin hazırlıklarına hızlı başladı! Yeni rotasını sordu

    24.08.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Arabella Chi yeni tatil rotasını oluşturmadan önce hayranlarının karşısına cesur bir pozla çıkmayı seçti. Siyah bikini takımıyla poz veren Chi takipçilerine, “Sizce yeni rotam neresi” diye sormayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arabella Chi yaz tatilini bir türlü bitiremedi. İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yapan fenomen isim bikinili pozlarıyla kamera karşısına geçerek hayranlarından yeni rotasını tahmin etmesini istedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Chi, siyah bikini takımını saten dokulu siyah bir pareo ve gözlükle tamamladı.

    3

    Saçlarının doğal halinde bırakan fenomen isim gönderisine, “Benim nereye seyahat edeceğimi bilen var mı?” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi seyahta rotası tahminlerinin yanında güzelliğini öven yorumlarla da dolup taştı.

    İlginizi Çekebilir

    Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

    Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

     “İç çamaşırı giymiş mi?” yorumu yağdı! File elbisesi olay yarattı

    “İç çamaşırı giymiş mi?” yorumu yağdı! File elbisesi olay yarattı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Derme çatma morglar! Derin donduruculardan cesetler fırladıDerme çatma morglar! Derin donduruculardan cesetler fırladı
    Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştıBir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı
    Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

    Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

    Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

    Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

    Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

    Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.