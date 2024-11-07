Sosyal medya fenomeni Astrid Wett, TikTok videosu çekerken hırsızın saldırısına uğradı! Bir anda telefonu çaldı

İngiltere'nin Chelsea bölgesinde sosyal medya fenomeni Astrid Wett, Thames Nehri kıyısında kendisini gibi fenomen olan arkadaşı Leah ile birlikte TikTok videosu çektikleri sırada korkunç bir an yaşadı.

Güvenlik kamerası, duvara yasladıkları telefonun karşısına geçen Wett ve arkadaşı Leah'ın dans ettikleri anda elektrikli bisikletle yaklaşan bir hırsızın telefonu çaldığını gösterdi. Suçlunun peşinden kısa bir süre koşan ikili ne yazık ki yakalamayı başaramadı.

Olayın sonrasında sosyal medyadan duruma tepki gösteren Wett, "Londra şu anda tam anlamıyla suç dolu bir cehennem çukuru. Telefonum tam önümde çalındı. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Onu kovaladık ama o sanki onu yakalamak mümkün değilmiş gibi hızla uzaklaştı." ifadelerini kullandı.