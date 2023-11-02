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    4. Sosyal medya fenomeni Clara Dao, seksi olmak için kıvrımlara ihtiyacı olmadığını dile getirerek meydan okudu

    Sosyal medya fenomeni Clara Dao, seksi olmak için kıvrımlara ihtiyacı olmadığını dile getirerek meydan okudu

    02.11.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Clara Dao, seksi olmak için kıvrımlara ihtiyacı olmadığını dile getirerek meydan okudu

    Sosyal medyadan yaptığı beden pozitifliğine yönelik paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Clara Dao olumsuz eleştirilere "Seksi olmak için kıvrımlara ihtiyacım yok" diyerek meydan okudu. Fenomen ismin Cadılar Bayramı için tercih ettiği yeşil tulumuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Toplumsal olarak yaratılan kusursuz güzellik anlayışının yıllarca baskısı altında kaldığını söyleyerek kendi bedenini kucaklamayı başardığını ifade eden Clara Dao, 380 bini aşkın takipçisiyle beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Cadılar Bayramı için ajana dönüştüğü yeşil tulumuyla poz veren Dao, kendisini eleştirenlere de sert bir şekilde cevap verdi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Beden ölçüleri nedeniyle bazı kıyafetleri giymemesi gerektiğini söyleyenlere Dao, "Çocukluk hayallerimi Totally Spies'tan Sam olarak yeniden yaşıyorum. Dar kıyafetler giymek kendimi çok güçlü hissetmemi sağlıyor. Uzun süre onları denemekten kaçındım çünkü sadece düzgün vücutlu kızların bunlarla iyi görüneceğini düşündüm.Vücudumuzun uyması gereken bir 'kural'ı daha çiğnemek istiyorum. Çok fazla kıvrımınızın olması ya da hiç olmaması önemli değil; vücutlarımız aynı şekilde gösterilmeyi hak ediyor" notunu ekledi.

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    Dao'nun paylaşımı kısa sürede 24 bini aşkın beğeniye ulaştı. Takipçilerinin büyük bir bölümü harika göründüğünü söyleyerek fenomen ismi destekledi.

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