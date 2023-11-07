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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech karın kaslarını göstermek istedi! Güzelliği manzarayı gölgeledi

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech karın kaslarını göstermek istedi! Güzelliği manzarayı gölgeledi

    07.11.2023 14:44 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yaklaşık 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan Daisy Keech genellikle sağlıklı yaşam rutinleriyle tanınıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen isim son olarak karın kaslarını göstermek için adeta şov yaptığı bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı.

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Yaz tatilinin tadını doyasıya yaşayan fenomen isim şehre döndü ve son olarak büyük pencerelerin önüne geçerek karın kaslarını ön plana çıkartan bir poza imza attı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Keech, kahverengi eşofman takımını bir bikini üstüyle kombinledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çeken paylaşımına Keech sadece kahverengi bir kalp emojisi koymayı tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının övgü dolu yorumlarıyla dolup taştı.

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