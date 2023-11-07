Sosyal medya fenomeni Daisy Keech karın kaslarını göstermek istedi! Güzelliği manzarayı gölgeledi

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Yaz tatilinin tadını doyasıya yaşayan fenomen isim şehre döndü ve son olarak büyük pencerelerin önüne geçerek karın kaslarını ön plana çıkartan bir poza imza attı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Keech, kahverengi eşofman takımını bir bikini üstüyle kombinledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çeken paylaşımına Keech sadece kahverengi bir kalp emojisi koymayı tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının övgü dolu yorumlarıyla dolup taştı.







