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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur paylaşımıyla olay oldu! Taytını aşağıya indirince hayranlarını şaşkına çevirdi

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur paylaşımıyla olay oldu! Taytını aşağıya indirince hayranlarını şaşkına çevirdi

    15.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan daha çok hayranlarına sağlık yaşam ve fitness konularında tavsiyeler verdiği paylaşımlar yapan Daisy Keech bir yanda da cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Spor salonundaki bir aynanın karşısında poz veren Keech taytını aşağıya doğru indirince hayranlarının kalp atışlarını yükseltti.

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur paylaşımıyla olay oldu! Taytını aşağıya indirince hayranlarını şaşkına çevirdi

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisi toplayan Dasiy Keech, 5 milyonu aşkın takipçisini yine cesur pozlarından biriyle selamladı. Fenomen isim spor salonunda ayna karşısına geçerek verdiği pozunda taytını aşağıya doğru indirdi.

    daisy keech

    Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Keech'in paylaşımında hayranlarının dikkatini iç çamaşırı giymemesi çekti. Fenomen ismin grinin tonlarından oluşan spor kombini ise beğeni topladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech
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