Sosyal medya fenomeni Daisy Keech cesur paylaşımıyla olay oldu! Taytını aşağıya indirince hayranlarını şaşkına çevirdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisi toplayan Dasiy Keech, 5 milyonu aşkın takipçisini yine cesur pozlarından biriyle selamladı. Fenomen isim spor salonunda ayna karşısına geçerek verdiği pozunda taytını aşağıya doğru indirdi.
Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Keech'in paylaşımında hayranlarının dikkatini iç çamaşırı giymemesi çekti. Fenomen ismin grinin tonlarından oluşan spor kombini ise beğeni topladı.