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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sevgilisinin doğum gününü kutladı! Yorum yağmuruna tutuldu... “Yunan heykeli gibi”

21.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Dasiy Keech sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Kullanıcıların beğenerek takip ettiği çift sosyal medyada aşka geldi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech 3 yılı aşkı süredir sevgilisi Michael Yerger ile birlikte. Çift sık sık sosyal medyada romantik karelerini paylaşıyor. Fenomen isim son olarak ise sevgilisinin doğum günü sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Yerger’in denizin içinden kıyıya doğru yürüdüğü anlarda çekilen bir fooğrafını paylaşan Keech gönderisine aşk dolu cümleler yazdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

KAPAK1

Sosyal medyadan sevgilisine doğum gününü Keech, “Tanıdığım en dürüst, azimli, zeki, sevecen, eğlenceli adam. Hayatına giren herkesi mükemmel bir hale getirebilecek güce sahip. İlham verici. İyi ki doğdun. Seni seviyorum” notunu ekledi.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten çok yakışıklı. Yunan heykeli gibi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “En kıskandığım çiftsiniz” yorumunu ekledi.

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sosyal medya daisy keech

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