Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi... O anlara yorum yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla sağlıklı yaşam ve fitness paylaşımlarının yanında cesur pozlarıyla da sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih eden Daisy Keech geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez sevgilisiyle gittiği Kosta Riko tatilinden romantik bir karesini paylaştı.

Sevgilisiyle tatil yaptığı anlarda birlikte havuza giren ikili birbirlerine sarıldı. Fenomen ismin sevgilisiyle çekilen pozu hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adamı kıskanıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayalimdeki çift" yorumunu yaptı.







