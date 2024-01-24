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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi... O anlara yorum yağdı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi... O anlara yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Daisy Keech sevgilisi Michael Yerger ile aşka geldi. Sevgilisiyle romantik karesini paylaşan Keech hayranlarını kıskandırdı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla sağlıklı yaşam ve fitness paylaşımlarının yanında cesur pozlarıyla da sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih eden Daisy Keech geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez sevgilisiyle gittiği Kosta Riko tatilinden romantik bir karesini paylaştı.

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    Sevgilisiyle tatil yaptığı anlarda birlikte havuza giren ikili birbirlerine sarıldı. Fenomen ismin sevgilisiyle çekilen pozu hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adamı kıskanıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayalimdeki çift" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
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