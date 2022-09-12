Yetişkin içerik üreticisi konuştu: ''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Sosyal medyada vücut yolculuğuyla ilgili oldukça açık bir karakter olan Lola Mason, son paylaşımıyla binlerce beğeni topladı. Daha önce iki estetik ameliyat geçirdiğini söyleyen Mason, bunlardan ilkinin çocuk sahibi olduktan sonra ihtiyaç duyduğu karın gerdirme operasyonu olduğunu ve bunun İngiltere'de gerçekleştirdiğini anlattı.

PİŞMAN HİSSEDİYOR

İkincisi ise karın gerdirme operasyonunun ardından kilo verdiği ve kalçalarının düzleştiğini hissettiği için yaptırmak istediği karın gerdirme ve Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonları oldu.

Bu operasyonlar için İstanbul'a gelen ve 11.000 sterlin harcayan genç anne, operasyondan çok memnun olduğunu ve daha öncekileri de burada gerçekleştirmediği için pişman olduğunu dile getirdi.

''ÖZGÜVEN ÖNEMLİ''

Birçok başka arkadaşının da başarılı Türk doktoru tercih ettiklerini ve yeni bedenleriyle oldukça mutlu olduklarını söyleyen Lola, ''Kazançlarım üçe katlandı ama dürüst olmak gerekirse bunun sadece vücudum sayesinden olduğunu düşünmüyorum. Kendime güvenim arttığı için çıplakken daha rahat hissediyorum ve daha güzel kıyafetler giyebiliyorum.'' diyerek çalıştığı sektörde özgüvenin önemine dikkat çekti.

