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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James, eğlencenin dozunu yükseltti! Mini eteğiyle resmen dans şovu yaptı

    Sosyal medya fenomeni Francia James, eğlencenin dozunu yükseltti! Mini eteğiyle resmen dans şovu yaptı

    26.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Hayranlarının karşısına sıklıkla cesur kıyafetleriyle çıkmayı tercih eden James Instagram hesabının hikaye bölümünden dans ettiği anlarda çekilen bir gönderisini yayınladı.

    Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Hayranlarıyla sıklıkla sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmeyi tercih eden James bu kez konserde çekilen anlarını paylaştı. Beyaz dekolteli bir üst ve mini etekle yaptığı kombiniyle beğeni toplayan James resmen dans performansı yaptı.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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    Kameranın karşısına geçerek eğlenceli bir şekilde dans eden James müziğin ritmine kendisini fazlaca kaptırınca twerk yaptı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    sosyal medya fenomen Francia James

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