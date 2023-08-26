Sosyal medya fenomeni Francia James, eğlencenin dozunu yükseltti! Mini eteğiyle resmen dans şovu yaptı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Hayranlarıyla sıklıkla sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmeyi tercih eden James bu kez konserde çekilen anlarını paylaştı. Beyaz dekolteli bir üst ve mini etekle yaptığı kombiniyle beğeni toplayan James resmen dans performansı yaptı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Kameranın karşısına geçerek eğlenceli bir şekilde dans eden James müziğin ritmine kendisini fazlaca kaptırınca twerk yaptı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.