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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek “Kalçan küçük” eleştirisine bikinili pozuyla cevap verdi! Olay yaratan paylaşım

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek “Kalçan küçük” eleştirisine bikinili pozuyla cevap verdi! Olay yaratan paylaşım

    25.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek kullanıcılardan sık sık kalçasının küçüklüğüne yönelik eleştiriler almasından sonra duruma adeta isyan etti. Mor tanga bikinisiyle denizden çıktığı sırada çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim kalçasını eleştirenlere cesur bir şekilde cevap verdi.

    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek son paylaşımıyla eleştirilere esprili bir dille cevap verdi. 27 yaşındaki fenomen isim sıklıkla sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kalçasıyla ilgili yorumlar geldiğini söyleyerek bu kez denizden çıktığı sırada arkası dönük bir şekilde çekilen pozlarını paylaştı.

    CEVABI SERT OLDU

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    Kendisinden nefret edenlere seslendiği paylaşımına Rajek, “Nefret edenler hala kalçamın olmadığını söyleyecek ama bunu yüzyüze söylemeye korkuyorlar. Çünkü uzun bacaklarımla tekmeleyeceğimi biliyorlar” notunu ekledi.

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    Fenomen ismin Capri’den yaptığı tatil paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Sen her zaman güzelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların ne söylediğini umursamamalısın” yorumunu yaptı.

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