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    4. Lana Rhodes ev haliyle büyüledi! Süper mini şortuyla fiziğini sergilemekten çekinmedi

    Lana Rhodes ev haliyle büyüledi! Süper mini şortuyla fiziğini sergilemekten çekinmedi

    25.08.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 16 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades son dönemde aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından hayranlarıyla doğal halini paylaştı. Göbeğini açıkta bırakan bir bluz ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Rhoades ev hallerini gösterince beğeni topladı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla beğeni rekorları kırmaya devam eden Lana Rhoades bir aktif bir pasif olduğu Instagram hesabıyla adeta barıştı. Sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran Rhoades bu kez doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim siyah bluz ve mini şortuyla en doğal halini paylaştı.

    BEĞENİ TOPLAMAYI BAŞARDI

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda sarı saçlarıyla kamera karşısına çeken Rhoades’in doğal hali hayranlarının beğenisini kazandı. Rhoades mini şortuyla kusursuz fiziğini sergiledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades

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