Lana Rhodes ev haliyle büyüledi! Süper mini şortuyla fiziğini sergilemekten çekinmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla beğeni rekorları kırmaya devam eden Lana Rhoades bir aktif bir pasif olduğu Instagram hesabıyla adeta barıştı. Sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran Rhoades bu kez doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim siyah bluz ve mini şortuyla en doğal halini paylaştı.

BEĞENİ TOPLAMAYI BAŞARDI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda sarı saçlarıyla kamera karşısına çeken Rhoades’in doğal hali hayranlarının beğenisini kazandı. Rhoades mini şortuyla kusursuz fiziğini sergiledi.