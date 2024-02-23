Sosyal medya fenomeni Francia James Meksika tatiline hızlı başladı! Sokak tarzı hayranlarından tam not aldı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James son olarak hayranlarının karşısına Meksika tatilinden detaylarla çıktı. Fenomen ismin derin sırt dekolteli tulumuyla verdiği pozlar beğeni topladı.

Meksika sokaklarını gezen James sık sık hayranları için poz vermeyi de ihmal etmedi. Bir paylaşımında James Meksika sokaklarının manzarası eşliğinde keyif yaptığı anları paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.







