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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James Meksika tatiline hızlı başladı! Sokak tarzı hayranlarından tam not aldı

    Sosyal medya fenomeni Francia James Meksika tatiline hızlı başladı! Sokak tarzı hayranlarından tam not aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James Meksika tatiline hızlı başladı. Fenomen isim Meksika tatilin başlangıcını hayranlarına derin sırt dekolteli siyah bir tulumla duyurdu. James'in paylaşımları kısa sürede beğeni topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James son olarak hayranlarının karşısına Meksika tatilinden detaylarla çıktı. Fenomen ismin derin sırt dekolteli tulumuyla verdiği pozlar beğeni topladı.

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    Meksika sokaklarını gezen James sık sık hayranları için poz vermeyi de ihmal etmedi. Bir paylaşımında James Meksika sokaklarının manzarası eşliğinde keyif yaptığı anları paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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